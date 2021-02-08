В Бурятии установлено 8 ценовых зон

Затраты на строительство объектов в республики теперь будут рассчитываться более достоверно



В Бурятии районы республики теперь поделены на восемь зон ценообразования строительных материалов. Приказ №06-пр 313/20 «Об утверждении ценовых зон и базовых населенных пунктов для ценообразования в строительстве Республики Бурятия» вступил в силу с 20 января этого года. Ранее территория была разделена на 5 зон, сообщает пресс-служба минстроя РБ.



При разработке приказа учитывались несколько факторов: неравномерная удалённость районов от центров поставки строительных материальных ресурсов, а также существенные различия в географическом направлении поставок и качестве автомобильных дорог. После анализа сложившейся ситуации было сформировано 8 ценовых зон, а также установлены центры этих зон.



В 1-ю ценовую зону выделен Окинский район с центром в селе Орлик. В этот район основные поставки строительных материалов идут из Иркутской области (расстояние до Улан-Удэ 770 км), во-вторых, Окинский район приравнен к районам Крайнего Севера.



2-ю ценовую зону составил Тункинский район с центром в селе Кырен. Выделение его в отдельную ценовую зону связано с тем, что основные поставки строительных материалов также, как и в Окинский район, идут из Иркутской области (удалённость от г. Улан-Удэ 490 км), но «северных» надбавок нет.



В 3-ю ценовую зону вошли Джидинский и Закаменский районы, расположенные на значительном удалении от центра поставки г. Улан-Удэ (до села Петропавловка - 240 км, до города Закаменск - 420 км). Центром 3-й ценовой зоны выбрано село Петропавловка, через которое проходит трасса на город Закаменск.



В 4-ю зону вошли Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Бичурский районы, расположенные в южном направлении от центра поставки г. Улан-Удэ. Центром 4-й ценовой зоны выбран г. Гусиноозёрск.



5-ю ценовую зону составили: г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский районы. Эти районы находятся на минимальном расстоянии от центра поставки г. Улан-Удэ (среднее расстояние до районных центров составляет 63,2 км).



В 6-ю ценовую зону вошли Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, расположенные в восточном направлении от г. Улан-Удэ (среднее расстояние до районных центров около 220 км). Центром этой ценовой зоны выбрано село Хоринск, так как через этот населённый пункт проходят трассы по направлениям до сел Кижинга и Сосново-Озёрское.



В 7-ю ценовую зону вошли Баргузинский, Курумканский и Баунтовский районы, отличающиеся от остальных районов тем, что они приравнены к районам Крайнего Севера и удалены в среднем на 440 км от центра поставки г. Улан-Удэ. Центром 7-й ценовой зоны назначено село Курумкан.



В 8 ценовую зону включили «северные территории» Бурятии: город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы. Центром 8-й ценовой зоны выбран посёлок Новый Уоян. Территория 8-й ценовой зоны относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера, средняя удаленность от г. Улан-Удэ около 1200 км, а основные поставки строительных материалов осуществляются из Иркутской области и Красноярского края.



- Проводимая работа позволила нам более точно определять цену объектов строительства, в том числе детских садов, школ, многоквартирных домов, исходя из, в том числе, климатических условий, географического расположения и транспортно-логистической схемы. Благодаря этому к вопросам бюджетного планирования мы подходим наиболее точно, - пояснил министр строительства Бурятии Николай Рузавин.

