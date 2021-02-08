4 600 тонн снега вывезено за сутки
Городской субботник прошёл в Иркутске по поручению мэра Руслана Болотова. На уборку было привлечено около 300 единиц техники, порядка 2000 человек. В работе были задействованы муниципальные службы, управляющие компании, также приняли участие волонтёры, предприниматели предоставили дополнительную технику.
– Силами МУП «ИркутскАвтодор» проводилась очистка трасс и магистралей улиц, а также уборка тротуаров, лестниц, остановочных пунктов. Подрядные организации очищали мостовые сооружения, – рассказал директор предприятия Михаил Малыхин. – Днём основной акцент делался на расчистку от снега и наледи, особое внимание уделяли улицам со сложным рельефом. Вывоз снежной массы, по большей части, осуществляли ночью. За сутки было вывезено 4 600 тонн. Также провели посыпку улиц песко-соляной смесью.
Уборку также проводили на общественных городских пространствах, лестницах и пешеходных переходах. Особое внимание уделялось местам с большим трафиком пешеходов.
Работу управляющих компаний контролировали сотрудники комитетов по округам. Была произведена очистка кровель многоквартирных домов, выходов из подъездов, отмосток и пешеходных дорожек на придомовых территориях, выполнена механизированная очистка внутриквартальных проездов с вывозом снега.
– Мэром Иркутска была поставлена задача, навести в городе порядок за выходные. Большую часть работ провели в субботу. Продолжаем уборку и сегодня, в том числе оперативно отрабатываем обращения от горожан, – подчеркнул в воскресенье заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Иркутска Роман Орноев.
В случае экстренных ситуаций следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по номеру: 520-112, сообщили в мэрии.
В Иркутске прошёл городской субботник
Общество, Фото:
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