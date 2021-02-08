В столице Бурятии разыграли кубок Загорска
6 февраля в Улан-Удэ прошёл VI этап кубка Бурятии по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей. В Пионерской пади 70 спортсменов из разных уголков республики разыграли кубок Загорска в лыжной гонке на 3 км у женщин и 5 км у мужчин свободным стилем.
В абсолютной категории победителем в упорной борьбе стал Лупсанов Баир. Второе место завоевал Буряков Максим. Третье место с учётом возрастного коэффициента занял Перевозников Иван. У женщин в абсолютной категории победила Самарцева Анна. Второе место выиграла Литвинова Екатерина. Третье место досталось Цыдыпыловой Должин-Жаб.
Специальные призы и кубки были для лыжников старше 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, проживающих в посёлке Загорск и Восточный. В этой категории победил у мужчин Перевозников Иван. Второе место у Охотникова Валерия, третье место занял Борисов Евгений. У женщин места распределились следующим образом: «золото» - Малофеева Людмила, «серебро» – Трифонова Ольга, «бронза» - Москальцева Ольга. Об этом сообщает клуб лыжников-любителей «Соболь».
В Улан-Удэ соревновались в лыжных гонках
Общество, Фото:
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