Герои мультфильма побывали в Бурятском театре драмы

Популярные герои мультфильма Эрдэни Жалцанова Бадма и Чагдар побывали в Бурятском театре драмы. По сюжету, мальчики пришли на театрализованное представление к Сагаалгану «Yхэр жэлэй найр наадан».Увидеть, что подготовил Бурятский академический театр драмы имени Намсараева, зрители смогут с 13 по 19 февраля.В программе театрализованного представления - концертные номера, песни, стихи, юмористические скетчи в исполнении любимых артистов театра.Купить билеты можно бесконтактным способом на сайте burdram.ru или в кассе театра, как это сделали Бадма и Чагдар.