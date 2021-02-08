Мальчики Бадма и Чагдар пришли на театрализованное представление к Сагаалгану
Популярные герои мультфильма Эрдэни Жалцанова Бадма и Чагдар побывали в Бурятском театре драмы. По сюжету, мальчики пришли на театрализованное представление к Сагаалгану «Yхэр жэлэй найр наадан».
Увидеть, что подготовил Бурятский академический театр драмы имени Намсараева, зрители смогут с 13 по 19 февраля.
В программе театрализованного представления - концертные номера, песни, стихи, юмористические скетчи в исполнении любимых артистов театра.
Купить билеты можно бесконтактным способом на сайте burdram.ru или в кассе театра, как это сделали Бадма и Чагдар.
Возрастное ограничение: 6+
Герои мультфильма побывали в Бурятском театре драмы
Общество, Фото:
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Мальчики Бадма и Чагдар пришли на театрализованное представление к Сагаалгану
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