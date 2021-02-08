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В Улан-Удэ детям на улице напоминали дорожные правила

В Улан-Удэ детям на улице напоминали дорожные правила
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
По словам организаторов, ребята показали хорошие знания ПДД

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД инспектируют места массового отдыха детей. Дорожные полицейские проводят разъяснительные беседы о правилах дорожной безопасности.

Так, на станции Дивизионная автоинспекторы посетили спортивные площадки в дворовых территориях. Школьникам рассказали об особенностях безопасного поведения на улицах и дорогах зимой, разобрали с ребятами опасные дорожные ситуации.

- Особое внимание акцентировали на том, что использование наушников с музыкой и мобильного телефона недопустимо при переходе проезжей части дороги. Сотрудники полиции также напомнили об эффективности использования световозвращающих элементов на одежде, объяснив ребятам, как они влияют на безопасность пешеходов в тёмное время суток, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сами ребята активно отвечали на вопросы автоинспекторов и показали хорошие знания ПДД. Всем участникам тематических инструктажей безопасности стражи порядка подарили яркие светоотражатели.
ГИБДД ПДД дети
 
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