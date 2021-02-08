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Жители Бурятии придумывают имена страусятам

Жители Бурятии придумывают имена страусятам
Общество,  Фото:instagram.com
Среди вариантов «Баир, Бато, Жамбал» и «Би, Чу, Ра»

В Бичуре в домашнем подворье живут австралийские страусы эму. Об этом сообщается в паблике Бичурского района.

В 2019 году Александр Утенков впервые привез из Оренбургской области страусов. Сегодня на птичьем дворе живут 2 пары австралийских эму.

- С декабря по март они несут яйца. Почему зимой? На их родине в Австралии сейчас лето. Неделю назад вывелись первые страусята. Имена пока им не придумали. Малыши только начинают самостоятельно есть, - говорится в социальной сети.

Страусы живут примерно 25 лет. А одно страусиное яйцо может заменить около 30 куриных, а храниться около года.

- Страусы быстро растут, и они довольно неприхотливые птицы, - отметил Александр Утенков. 



Он предложил жителям района дать имена вылупившимся малышам, пользователи предлагают следующие варианты: «Сонька, Сенька, Венька», «Коржик, Бублик и Пончик», «Лоло, Попо, Додо».

Пост также был опубликован в паблике ves_ulan_ude: и здесь жители довольно активно придумывают имена страусятам: «Баир, Бато, Жамбал», «Дилли, Билли, Вилли», «Би, Чу, Ра» и т.д.  


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