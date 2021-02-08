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В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали очередную двойню

В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали очередную двойню
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Мальчиков назвали Иваном и Михаилом

4 февраля в Мухоршибирском районном отделе управления ЗАГС Бурятии была проведена регистрация рождения новой январской двойни Ивана и Михаила. Малыши родились 23 января в улусе Цолга.

Начальник отдела вручила маме двух мальчиков Евгении Геннадьевне первые документы – свидетельства о рождении. Также она пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что январь в Мухоршибирском районе оказался богатым на двойни. Ранее здесь зарегистрировали рождение «королевской» двойни в посёлке Саган-Нур.
Бурятия двойня новорожденные дети ЗАГС Мухоршибирский район
 
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