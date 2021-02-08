Мальчиков назвали Иваном и Михаилом
4 февраля в Мухоршибирском районном отделе управления ЗАГС Бурятии была проведена регистрация рождения новой январской двойни Ивана и Михаила. Малыши родились 23 января в улусе Цолга.
Начальник отдела вручила маме двух мальчиков Евгении Геннадьевне первые документы – свидетельства о рождении. Также она пожелала малышам расти здоровыми и счастливыми, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что январь в Мухоршибирском районе оказался богатым на двойни. Ранее здесь зарегистрировали рождение «королевской» двойни в посёлке Саган-Нур.
В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали очередную двойню
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стала известна праздничная программа Сагаалгана в Иркутской области
В столице Бурятии разыграли кубок Загорска
Заявки принимаются с 10 февраля по 10 марта
Юниорки заняли второе командное место
Затраты на строительство объектов в республики теперь будут рассчитываться более достоверно
Юные спортсмены хорошо выступили на первенстве и чемпионате края
Спортсмены республики выиграли девять медалей
ЗАГС возобновил штатный режим приёма граждан
Соревнования проводились в посёлке Агинском
Около озера Хубсугул вновь зафиксированы подземные толчки
Таким образом мужчина отреагировал на замечание пристава
Необходимо сносить пустующие здания, в том числе расселенные деревянные дома, отметил мэр города
Авария произошла в минувшую пятницу
Возбуждено уголовное дело
Жертвой аферистки стала инвалид 1 группы