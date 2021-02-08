В Забайкалье строят военный арсенал с климат-контролем

Монолитные хранилища будут обладать большим запасом прочности



Специалистами военно-строительного комплекса минобороны России завершён первый этап создания арсенала с принципиально новой системой хранения боеприпасов и взрывчатых материалов в Забайкальском крае. Нормативный срок службы сооружения составит 50 лет. Хранилища представляют собой сейсмоустойчивую монолитную конструкцию с трёх сторон обсыпанную слоем грунта, фасады с въездными воротами защищены земляной траверсой высотой 5 метров.



- Арсенал ВВО в Забайкалье – современный объект военной инфраструктуры, благодаря используемым инженерным решениям, современным технологиям и строительным материалам, монолитные железобетонные хранилища обладают большим запасом прочности, что позволяет укрыть запас боеприпасов от внешних воздействий, обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Уже выполнен комплекс противопожарных мероприятий: смонтированы автоматические системы пожарной сигнализации, пожаротушения и дымоудаления, также возле каждого хранилища установлены по два закрытых пожарных резервуара, вода в которых не замерзает даже в сильные морозы. Для защиты от прямых ударов молнии установлены молниеприёмники.



Кроме этого, все хранилища оборудованы системами климат-контроля для создания определённого температурно–влажностного режима, необходимого для безопасного хранения опасных предметов и веществ. На объекте предусмотрено охранное освещение, ограждение периметра с контрольно-пропускным пунктом, системы охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи.

