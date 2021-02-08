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Житель Бурятии разбил на телешоу 59 костей за минуту

Житель Бурятии разбил на телешоу 59 костей за минуту
Общество,  Фото:скриншот
20-летнему Жалсыпу Манзырову вручили сертификат о рекорде

Житель республики Жалсып Манзыров выступил на шоу «Я почти знаменит» на Первом канале. На программе он рассказал про бурятские традиции, в том числе про народную забаву - разбивание хребтовой кости.

- В моей семье уважают наши традиции, и я хочу рассказать о себе на своем родном языке. Мой дед – скотовод, мой дед передал моему отцу ведение хозяйства, а мой отец мне передал. В хозяйстве у нас крупный рогатый скот, мы помогаем нашим родителям вести хозяйство. Я являюсь хранителем традиций. Как м мой дед, отец передал наши обычаи своим детям, - поведал он о себе на передаче.

На шоу молодой человек из Тункинского района эффектно разбил в течение минуты 59 костей. Мнения членов жюри разделились. Телеведущая Жанна Бадоева отметила, что она в шоке от таких забав:

- Я, честно говоря, в шоке от таких забав. С другой стороны, хорошо иметь такого мужчину, идешь такая спокойная, чуть что какой-нить верблюд или баран идёт, он его хрясь и всё. Я просто в шоке. Я абсолютно ничего не понимаю, мне не нравится кровь, мне не нравится, когда люди дерутся, конечно, вы – молодец, но для меня это дико. Прекрасно, но дико.

Народный артист России Николай Цискаридзе отметил, что этой забаве не одна тысяча лет, «это кочевые народы, это другая культура», и одобрил номер. Однако ведущая Жанна Бадоева и российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин не пропустили дальше выступление Жалсыпа. По правилам шоу, претенденты на победу могут пройти в следующий тур, только когда все члены жюри одобрят представленный номер. 

номер Жалсыпа начинается с 53.43

Жителю Бурятии вручили на передаче сертификат о поставленном рекорде. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году Жалсып Манзаров стал абсолютным чемпионом IV международного этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга». Он выиграл однокомнатную квартиру в Улан-Удэ.



рекорд разбивание хребтовой кости
 
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