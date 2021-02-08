В Забайкалье стартует чемпионат ВВО по рукопашному бою

По результатам будет сформирована сборная округа для выступления на первенстве Вооруженных Сил
Около 150 воинов-спортсменов, представляющие сборные команды четырёх общевойсковых объединений, Тихоокеанского флота, а также армейского корпуса примут участие в чемпионате Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою (АРБ). Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже спортивного центра в Чите с 9 по 12 февраля.
В первенстве примут участие мастера, кандидаты в мастера спорта по АРБ и спортсмены-разрядники, ставшие победителями и призёрами армейских этапов соревнований в 7 весовых категориях от 60 до 85 кг. Традиционно турнир начнётся с регистрации участников, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длится не более 4 минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда военного округа, которая после дополнительной подготовки выступит на первенстве Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Возрастное ограничение 6+
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