Температура на этой неделе будет выше на несколько градусов
Большую часть азиатской территории России ожидает аномально тёплая по-зимнему неделя, сообщает РИА Новости ос ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
- Очень тёплая по-зимнему погода на азиатской части России восточнее Оби. Красноярский край, Иркутская область, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия, Чукотка, Хабаровский край - везде температура выше нормы, в некоторый районах градусов на 4-5, а некоторых на 8-12 градусов. В Якутии во вторник на 15-18 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные температуры минус 30-35 градусов (это очень тепло). Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России, - сказал Вильфанд.
По словам Вильфанда, такие температуры связаны с тем, что на азиатской части России нет антициклональных процессов. На северо-восток России поступают очень тёплые воздушные массы с Охотского моря и более южных морей.
Жителей Бурятии ждёт аномально тёплая погода
Общество, Фото:
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