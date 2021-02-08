В Забайкалье ветеринары помогли родить молодой корове

Общество, Фото: Государственная ветеринарная служба Забайкальского края

Телёнок окреп и радует хозяйку



В Забайкалье ветеринары помогли появиться на свет телёнку. Дежурному ветеринару поступил звонок от жительницы села Калги, хозяйка рассказала, что корова не может самостоятельно растелиться, и ей нужна помощь ветеринара.



- Специалисты станции сразу же выехали на помощь к животному. По прибытию в хозяйство корова была в тяжёлом состоянии, но благодаря оперативности ветврачей на свет появился телёнок. Причиной таких тяжёлых родов послужил молодой возраст коровы, - рассказал ветеринар станции Дмитрий Перминов.



Также он отметил, что затянувшиеся роды при очень низкой температуре воздуха привели к обморожению задних конечностей телёнка. Ветеринары сделали растирание спиртовым раствором и смазывание разогревающими мазями поражённых участков ног, что спасло здоровье новорождённого животного.



Спустя три дня, телёнок окреп и самостоятельно начал подходить к корове. Сегодня животные в хорошем состоянии. Тёлочка по кличке Зорька подросла, прыгает и радует свою хозяйку, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

