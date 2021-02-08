 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Забайкалье ветеринары помогли родить молодой корове

В Забайкалье ветеринары помогли родить молодой корове
Общество,  Фото:Государственная ветеринарная служба Забайкальского края
Телёнок окреп и радует хозяйку

В Забайкалье ветеринары помогли появиться на свет телёнку. Дежурному ветеринару поступил звонок от жительницы села Калги, хозяйка рассказала, что корова не может самостоятельно растелиться, и ей нужна помощь ветеринара.

- Специалисты станции сразу же выехали на помощь к животному. По прибытию в хозяйство корова была в тяжёлом состоянии, но благодаря оперативности ветврачей на свет появился телёнок. Причиной таких тяжёлых родов послужил молодой возраст коровы, - рассказал ветеринар станции Дмитрий Перминов.

Также он отметил, что затянувшиеся роды при очень низкой температуре воздуха привели к обморожению задних конечностей телёнка. Ветеринары сделали растирание спиртовым раствором и смазывание разогревающими мазями поражённых участков ног, что спасло здоровье новорождённого животного.

Спустя три дня, телёнок окреп и самостоятельно начал подходить к корове. Сегодня животные в хорошем состоянии. Тёлочка по кличке Зорька подросла, прыгает и радует свою хозяйку, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителей Бурятии ждёт аномально тёплая погода
Жителей Бурятии ждёт аномально тёплая погода
Общество, 08.02.2021
Температура на этой неделе будет выше на несколько градусов
Житель Бурятии разбил на телешоу 59 костей за минуту
Житель Бурятии разбил на телешоу 59 костей за минуту
Общество, 08.02.2021
20-летнему Жалсыпу Манзырову вручили сертификат о рекорде
В Иркутской области работают 49 ледовых переправ
В Иркутской области работают 49 ледовых переправ
Общество, 08.02.2021
На днях открылась переправа в Усть-Кутском районе
Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Общество, 08.02.2021
Длительные просрочки выдали аферистов
В Забайкалье перевозили скот без документов
В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество, 08.02.2021
В отношении перевозчиков возбуждены административные дела
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Общество, 07.02.2021
Известный фигурист Александр Энберт поделился новыми видео с отдыха на зимнем Байкале
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
Общество, 07.02.2021
Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов
В Иркутской области спасли из колодца кусачую собаку
Общество, 07.02.2021
Собака более 20 раз покусала своих спасителей
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
Общество, 07.02.2021
Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
Общество, 07.02.2021
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^