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Жителей села в Бурятии незаконно лишили выплат по безработице

Жителей села в Бурятии незаконно лишили выплат по безработице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди обратились в прокуратуру

Двое жителей Кабанского района Бурятии заявили в прокуратуру о нарушении их социальных прав.

В мае 2020 года сельчане в электронной форме обратились в Центр занятости населения Кабанского района о постановке на регистрационный учёт в качестве безработных. Уполномоченным органом они признаны безработными, назначено пособие. В августе и сентябре приказами учреждения граждане сняты с регистрационного учёта с вручением уведомлений о возврате полученных сумм. Решения обоснованы попыткой получения пособия обманным путём в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.

- Проверкой установлено, что на момент обращения заявители были зарегистрированы по месту пребывания на территории района, в связи с чем имели право на получение социальных выплат. Вопреки закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» должностные лица уполномоченного органа не проверили указанные сведения путём межведомственных запросов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи этим прокурор Кабанского района в суд направил исковые заявления с требованием отменить названные приказы, обязать центр занятости населения по Кабанскому району восстановить граждан на регистрационном учёте в качестве безработных с выплатой пособия.

Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решения суда не вступили в законную силу.
прокуратура
 
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