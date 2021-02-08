Жителей села в Бурятии незаконно лишили выплат по безработице

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Люди обратились в прокуратуру



Двое жителей Кабанского района Бурятии заявили в прокуратуру о нарушении их социальных прав.



В мае 2020 года сельчане в электронной форме обратились в Центр занятости населения Кабанского района о постановке на регистрационный учёт в качестве безработных. Уполномоченным органом они признаны безработными, назначено пособие. В августе и сентябре приказами учреждения граждане сняты с регистрационного учёта с вручением уведомлений о возврате полученных сумм. Решения обоснованы попыткой получения пособия обманным путём в связи с отсутствием регистрации по месту жительства.



- Проверкой установлено, что на момент обращения заявители были зарегистрированы по месту пребывания на территории района, в связи с чем имели право на получение социальных выплат. Вопреки закону РФ «О занятости населения в Российской Федерации» должностные лица уполномоченного органа не проверили указанные сведения путём межведомственных запросов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи этим прокурор Кабанского района в суд направил исковые заявления с требованием отменить названные приказы, обязать центр занятости населения по Кабанскому району восстановить граждан на регистрационном учёте в качестве безработных с выплатой пособия.



Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решения суда не вступили в законную силу.

