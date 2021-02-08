Длительные просрочки выдали аферистов
В Бурятии суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей села Гусиное Озеро Селенгинского района. Они признаны виновными в мошенничестве при получении кредита.
В суде установлено, что девушка предложила родственнику оформить на него кредит, представив банку заведомо ложные сведения. При оформлении заявки с помощью мобильного приложения преступники указали подложные сведения об имеющихся у мужчины доходах и недвижимом имуществе на сумму 470 тысяч рублей. Банком одобрен и выдан кредит в размере 73 тысячи рублей, которыми осуждённые воспользовались по своему усмотрению.
После длительных просрочек платежей по информации банка правоохранительные органы раскрыли преступление.
Суд назначил каждому из виновных наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства условно с испытательным сроком 1 год.
Иск о возмещении ущерба будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Общество, Фото:
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