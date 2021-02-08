В отношении перевозчиков возбуждены административные дела
В конце января в Забайкальском крае в городе Борзя пресечены две нелегальные перевозки скота. 28 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, их клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза.
В отношении перевозчиков за нарушение требований законодательства в области ветеринарии возбуждены дела об административных правонарушениях.
- Живой груз возвращён к местам отгрузки для постановки на карантин и проведение противоэпизоотических мероприятий сотрудниками государственной ветеринарной службы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
В организации напоминают, что на животных, запланированных для реализации необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. Отсутствие данных документов несёт реальную угрозу распространения особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных. Сопровождение подконтрольных грузов ветеринарными документами является обязательной нормой для всех без исключения юридических и физических лиц.
В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество, Фото:
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