В Забайкалье перевозили скот без документов

В отношении перевозчиков возбуждены административные дела



В конце января в Забайкальском крае в городе Борзя пресечены две нелегальные перевозки скота. 28 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, их клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза.



В отношении перевозчиков за нарушение требований законодательства в области ветеринарии возбуждены дела об административных правонарушениях.



- Живой груз возвращён к местам отгрузки для постановки на карантин и проведение противоэпизоотических мероприятий сотрудниками государственной ветеринарной службы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.



В организации напоминают, что на животных, запланированных для реализации необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. Отсутствие данных документов несёт реальную угрозу распространения особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных. Сопровождение подконтрольных грузов ветеринарными документами является обязательной нормой для всех без исключения юридических и физических лиц.

