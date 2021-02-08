 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 февраля

07 февраля

Популярное

В Забайкалье перевозили скот без документов

В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество,  Фото:pixabay.com
В отношении перевозчиков возбуждены административные дела

В конце января в Забайкальском крае в городе Борзя пресечены две нелегальные перевозки скота. 28 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, их клиническое состояние и эпизоотическое благополучие местности вывоза.

В отношении перевозчиков за нарушение требований законодательства в области ветеринарии возбуждены дела об административных правонарушениях.

- Живой груз возвращён к местам отгрузки для постановки на карантин и проведение противоэпизоотических мероприятий сотрудниками государственной ветеринарной службы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

В организации напоминают, что на животных, запланированных для реализации необходимо оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. Отсутствие данных документов несёт реальную угрозу распространения особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных. Сопровождение подконтрольных грузов ветеринарными документами является обязательной нормой для всех без исключения юридических и физических лиц.
Забайкальский край Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Жители Бурятии смошенничали при получении кредита
Общество, 08.02.2021
Длительные просрочки выдали аферистов
В Забайкалье перевозили скот без документов
В Забайкалье перевозили скот без документов
Общество, 08.02.2021
В отношении перевозчиков возбуждены административные дела
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Общество, 07.02.2021
Известный фигурист Александр Энберт поделился новыми видео с отдыха на зимнем Байкале
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
Общество, 07.02.2021
Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов
В Иркутской области спасли из колодца кусачую собаку
Общество, 07.02.2021
Собака более 20 раз покусала своих спасителей
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
Общество, 07.02.2021
Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
Общество, 07.02.2021
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Общество, 07.02.2021
Начало этой династии педагогов начинается с 1937 года
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
Общество, 07.02.2021
Разъяснения по поводу того, как называть наступающий год, дали в Иволгинском дацане
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
Общество, 07.02.2021
Единственным кандидатом на пост стал Даши-Доржи Болотов
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Общество, 07.02.2021
В Улан-Удэ приземлился первый рейс чартерной зимней туристической программы
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
Общество, 07.02.2021
Цена выросла, но и условия при этом поменялись

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^