В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

Днём всего -10



По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 февраля по северной половине республике местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по северным районам до -22 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -10,-12.





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