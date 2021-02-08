Днём всего -10
По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 февраля по северной половине республике местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.
Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по северным районам до -22 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -10,-12.
В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество, Фото:
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