 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

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В Улан-Удэ ожидается тёплая погода

В Улан-Удэ ожидается тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём всего -10

По данным Бурятского Гидрометцентра, 8 февраля по северной половине республике местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по северным районам до -22 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура днём -10,-12.

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