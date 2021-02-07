В Бурятии спасатели помогли сломавшему ногу рыбаку





Поздней ночью 7 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что в дельте реки Селенга в Кабанском районе Бурятии просят помощи трое рыбаков. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.По приезду спасателей на место было установлено, что у одного из рыбаков предположительно сломана нога. По словам пострадавшего, он поскользнулся на льду.На месте спасатели оказали мужчине первую медицинскую помощь, наложив шину на ногу.Позже трое рыбаков благополучно были эвакуированы в село Корсаково и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.Всего в спасательной операции было задействовано два человека и одна единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.