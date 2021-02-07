В Бурятии спасатели помогли сломавшему ногу рыбаку

ЧП произошло ночью на Селенге
Поздней ночью 7 февраля в МЧС поступило сообщение о том, что в дельте реки Селенга в Кабанском районе Бурятии просят помощи трое рыбаков. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.
По приезду спасателей на место было установлено, что у одного из рыбаков предположительно сломана нога. По словам пострадавшего, он поскользнулся на льду.
На месте спасатели оказали мужчине первую медицинскую помощь, наложив шину на ногу.
Позже трое рыбаков благополучно были эвакуированы в село Корсаково и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи.
Всего в спасательной операции было задействовано два человека и одна единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
ЧП произошло ночью на Селенге
Известный фигурист Александр Энберт поделился новыми видео с отдыха на зимнем Байкале
Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов
Собака более 20 раз покусала своих спасителей
Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед
Начало этой династии педагогов начинается с 1937 года
Разъяснения по поводу того, как называть наступающий год, дали в Иволгинском дацане
Единственным кандидатом на пост стал Даши-Доржи Болотов
В Улан-Удэ приземлился первый рейс чартерной зимней туристической программы
Цена выросла, но и условия при этом поменялись
Произошедшее объясняют внедрением электронного бюджета
Люди проезжают по тому месту, где недавно провалился под лёд автомобиль
Подъём на самый высокий действующий вулкан мира очень сложный
Очередное землетрясение произошло ночью 7 февраля