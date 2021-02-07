Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой









Также он поделился новыми видео, где катается на льду Байкала на коньках – один и вместе с супругой. Алеся Энберт, хоть и далеко от мира фигурного катания (она работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и развивает свой блог), показала весьма уверенное катание.











Александр подписал видео следующим образом:



«Как же классно кататься по льду Байкала! Сказочной красоты лёд хрустит под коньками, невероятные пейзажи вокруг и любимая музыка! Что ещё нужно!?»



«Покатались с Лесенькой в паре! Пусть мы не выиграем медали чемпионатов... но мы такие счастливые просто от того, что катаемся вместе на самом прекрасном катке страны».

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По словам Энберта, отдых на Байкале отличается от всех, что был раньше.



«Всегда любил загорать на отдыхе! В спорте отпуск длится максимум две недели , и конечно, хотелось отдохнуть и набраться сил на следующие одиннадцать с половиной месяцев тренировок! Так что вытащить меня на экскурсии, походы и изучение окрестностей было не так просто! Эта поездка на Байкал была совсем другой! Мы объездили столько красивых мест, этот отдых был в постоянном движении, и это было классно!» - поделился бывший фигурист.



Подписчики Александра благодарят его за красивые видео с Байкала. Пользователи пишут: «Великолепно! такая свобода в катании... Необьятный лёд, знаковая музыка и лучший фигурист, все сошлось воедино», «Катание завораживает. Саша, ты великолепен», «Очень красиво!!! Хочется пересматривать бесконечно! Музыка! Природа! И лучший фигурист!!!», «Александр, великолепное катание! Вы несомненно талантище!», «Завораживает природа Байкала, завораживает Ваше катание! Браво, Александр!».



«Как же красиво!!! Лучший открытый каток России!!» - написала подписчица.



«100%», - ответил ей Александр Энберт.



Справка:



Александр Энберт выступал за Россию в парном катании, заслуженный мастер спорта. На взрослой арене Александр дебютировал с Ксенией Озеровой, с которой стал серебряным призёром зимней Универсиады 2009 года в Харбине. В паре с бывшей одиночницей Катариной Гербольдт затем дважды останавливался в шаге от пьедестала чемпионата России. Затем один сезон выступал в паре с Василисой Даванковой.



Издание «Чемпионат» отмечало, что талант Александра заметили и за рубежом. После Олимпиады в Сочи к Энберту присматривалась Алёна Савченко, которая в итоге выбрала француза Бруно Массо и стала с ним олимпийской чемпионкой. Позже Энберт признавался, что получал предложение из Германии, но ответил на него решительным отказом. Фигурист хотел выступать только за Россию.



С апреля 2015 года встал в пару с Натальей Забияко. С ней он стал серебряным призёром Олимпийских игр-2018 в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром командного чемпионата мира 2019 года.



Есть среди его наград также бронза чемпионата Европы 2018 года и три медали чемпионатов России: бронза 2017 года, бронза 2018-го и серебро 2019-го.



Завершил карьеру в 2020 году. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.



В 2020 году Александр Энберт занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Там выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. У них были высокие зрительские рейтинги, а Александр стал весьма популярен.



