 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

05 февраля

Популярное

Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой

Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой
Общество, 
Известный фигурист Александр Энберт поделился новыми видео с отдыха на зимнем Байкале

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели серебряный призёр Олимпийских игр-2018 в парном катании, победитель шоу «Ледниковый период» Александр Энберт поделился на своей странице видео с Байкала. Энберт показывал сложные дорожки шагов и вращения на чистом байкальском льду. Он отдыхал в районе Листвянки. Байкал он назвал «своим лучшим катком».

Недавно Александр рассказал, что эта поездка – подарок его любимой супруге Алесе. По словам Энберта, жена давно мечтала съездить на Байкал. Два дня назад она отметила день рождения. В этот день пара поделилась трогательной фотографией, сделанной на льду озера. «С Днём Рождения, любимая. Будь счастлива! Пусть каждый новый день дарит тебе только радость! Я для этого сделаю всё! Очень люблю тебя, солнышко», - подписал снимок Александр.

 

Также он поделился новыми видео, где катается на льду Байкала на коньках – один и вместе с супругой. Алеся Энберт, хоть и далеко от мира фигурного катания (она работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и развивает свой блог), показала весьма уверенное катание.


 

Александр подписал видео следующим образом:

«Как же классно кататься по льду Байкала! Сказочной красоты лёд хрустит под коньками, невероятные пейзажи вокруг и любимая музыка! Что ещё нужно!?»

«Покатались с Лесенькой в паре! Пусть мы не выиграем медали чемпионатов... но мы такие счастливые просто от того, что катаемся вместе на самом прекрасном катке страны».

По словам Энберта, отдых на Байкале отличается от всех, что был раньше.

«Всегда любил загорать на отдыхе! В спорте отпуск длится максимум две недели , и конечно, хотелось отдохнуть и набраться сил на следующие одиннадцать с половиной месяцев тренировок! Так что вытащить меня на экскурсии, походы и изучение окрестностей было не так просто! Эта поездка на Байкал была совсем другой! Мы объездили столько красивых мест, этот отдых был в постоянном движении, и это было классно!» - поделился бывший фигурист.

Подписчики Александра благодарят его за красивые видео с Байкала. Пользователи пишут: «Великолепно! такая свобода в катании... Необьятный лёд, знаковая музыка и лучший фигурист, все сошлось воедино», «Катание завораживает. Саша, ты великолепен», «Очень красиво!!! Хочется пересматривать бесконечно! Музыка! Природа! И лучший фигурист!!!», «Александр, великолепное катание! Вы несомненно талантище!», «Завораживает природа Байкала, завораживает Ваше катание! Браво, Александр!».

«Как же красиво!!! Лучший открытый каток России!!» - написала подписчица.

«100%», - ответил ей Александр Энберт.

Справка:

Александр Энберт выступал за Россию в парном катании, заслуженный мастер спорта. На взрослой арене Александр дебютировал с Ксенией Озеровой, с которой стал серебряным призёром зимней Универсиады 2009 года в Харбине. В паре с бывшей одиночницей Катариной Гербольдт затем дважды останавливался в шаге от пьедестала чемпионата России. Затем один сезон выступал в паре с Василисой Даванковой.

Издание «Чемпионат» отмечало, что талант Александра заметили и за рубежом. После Олимпиады в Сочи к Энберту присматривалась Алёна Савченко, которая в итоге выбрала француза Бруно Массо и стала с ним олимпийской чемпионкой. Позже Энберт признавался, что получал предложение из Германии, но ответил на него решительным отказом. Фигурист хотел выступать только за Россию.

С апреля 2015 года встал в пару с Натальей Забияко. С ней он стал серебряным призёром Олимпийских игр-2018 в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром командного чемпионата мира 2019 года.

Есть среди его наград также бронза чемпионата Европы 2018 года и три медали чемпионатов России: бронза 2017 года, бронза 2018-го и серебро 2019-го.

Завершил карьеру в 2020 году. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В 2020 году Александр Энберт занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Там выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. У них были высокие зрительские рейтинги, а Александр стал весьма популярен.

спорт Байкал фигурное катание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана
Общество, 07.02.2021
Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов
В Иркутской области спасли из колодца кусачую собаку
Общество, 07.02.2021
Собака более 20 раз покусала своих спасителей
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
В Бурятии прибавилось 130 больных коронавирусом
Общество, 07.02.2021
Выздоровели 92% заболевших с начала пандемии
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
Общество, 07.02.2021
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
Общество, 07.02.2021
Начало этой династии педагогов начинается с 1937 года
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
В Бурятии объяснили, почему наступающий год коровы, а не быка
Общество, 07.02.2021
Разъяснения по поводу того, как называть наступающий год, дали в Иволгинском дацане
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
В Бурятии определился претендент на должность директора «Буряад Унэн»
Общество, 07.02.2021
Единственным кандидатом на пост стал Даши-Доржи Болотов
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Чартерные туристы первые шаги в Улан-Удэ сделали по красной дорожке
Общество, 07.02.2021
В Улан-Удэ приземлился первый рейс чартерной зимней туристической программы
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
В Бурятии изменилась плата за посещение популярного нацпарка
Общество, 07.02.2021
Цена выросла, но и условия при этом поменялись
В Бурятии задерживают выплаты за классное руководство
В Бурятии задерживают выплаты за классное руководство
Общество, 07.02.2021
Произошедшее объясняют внедрением электронного бюджета
Автомобилисты рискуют жизнью на озере Гусиное в Бурятии
Автомобилисты рискуют жизнью на озере Гусиное в Бурятии
Общество, 07.02.2021
Люди проезжают по тому месту, где недавно провалился под лёд автомобиль
Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира
Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира
Общество, 07.02.2021
Подъём на самый высокий действующий вулкан мира очень сложный
Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение
Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение
Общество, 07.02.2021
Очередное землетрясение произошло ночью 7 февраля
Бурятия вошла в число уравновешенных регионов
Бурятия вошла в число уравновешенных регионов
Общество, 07.02.2021
В 2020 году жители больше всего боялись заразиться «короной»
Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Общество, 07.02.2021
Максим Самарин возглавляет Центр информационных технологий, связи и защиты информации  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^