Вице-чемпион Олимпиады покатался по льду Байкала с женой

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале недели серебряный призёр Олимпийских игр-2018 в парном катании, победитель шоу «Ледниковый период» Александр Энберт поделился на своей странице видео с Байкала. Энберт показывал сложные дорожки шагов и вращения на чистом байкальском льду. Он отдыхал в районе Листвянки. Байкал он назвал «своим лучшим катком».
Недавно Александр рассказал, что эта поездка – подарок его любимой супруге Алесе. По словам Энберта, жена давно мечтала съездить на Байкал. Два дня назад она отметила день рождения. В этот день пара поделилась трогательной фотографией, сделанной на льду озера. «С Днём Рождения, любимая. Будь счастлива! Пусть каждый новый день дарит тебе только радость! Я для этого сделаю всё! Очень люблю тебя, солнышко», - подписал снимок Александр.
Также он поделился новыми видео, где катается на льду Байкала на коньках – один и вместе с супругой. Алеся Энберт, хоть и далеко от мира фигурного катания (она работала моделью, а сейчас занимается бизнесом и развивает свой блог), показала весьма уверенное катание.
Александр подписал видео следующим образом:
«Как же классно кататься по льду Байкала! Сказочной красоты лёд хрустит под коньками, невероятные пейзажи вокруг и любимая музыка! Что ещё нужно!?»
«Покатались с Лесенькой в паре! Пусть мы не выиграем медали чемпионатов... но мы такие счастливые просто от того, что катаемся вместе на самом прекрасном катке страны».
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По словам Энберта, отдых на Байкале отличается от всех, что был раньше.
«Всегда любил загорать на отдыхе! В спорте отпуск длится максимум две недели , и конечно, хотелось отдохнуть и набраться сил на следующие одиннадцать с половиной месяцев тренировок! Так что вытащить меня на экскурсии, походы и изучение окрестностей было не так просто! Эта поездка на Байкал была совсем другой! Мы объездили столько красивых мест, этот отдых был в постоянном движении, и это было классно!» - поделился бывший фигурист.
Подписчики Александра благодарят его за красивые видео с Байкала. Пользователи пишут: «Великолепно! такая свобода в катании... Необьятный лёд, знаковая музыка и лучший фигурист, все сошлось воедино», «Катание завораживает. Саша, ты великолепен», «Очень красиво!!! Хочется пересматривать бесконечно! Музыка! Природа! И лучший фигурист!!!», «Александр, великолепное катание! Вы несомненно талантище!», «Завораживает природа Байкала, завораживает Ваше катание! Браво, Александр!».
«Как же красиво!!! Лучший открытый каток России!!» - написала подписчица.
«100%», - ответил ей Александр Энберт.
Справка:
Александр Энберт выступал за Россию в парном катании, заслуженный мастер спорта. На взрослой арене Александр дебютировал с Ксенией Озеровой, с которой стал серебряным призёром зимней Универсиады 2009 года в Харбине. В паре с бывшей одиночницей Катариной Гербольдт затем дважды останавливался в шаге от пьедестала чемпионата России. Затем один сезон выступал в паре с Василисой Даванковой.
Издание «Чемпионат» отмечало, что талант Александра заметили и за рубежом. После Олимпиады в Сочи к Энберту присматривалась Алёна Савченко, которая в итоге выбрала француза Бруно Массо и стала с ним олимпийской чемпионкой. Позже Энберт признавался, что получал предложение из Германии, но ответил на него решительным отказом. Фигурист хотел выступать только за Россию.
С апреля 2015 года встал в пару с Натальей Забияко. С ней он стал серебряным призёром Олимпийских игр-2018 в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром командного чемпионата мира 2019 года.
Есть среди его наград также бронза чемпионата Европы 2018 года и три медали чемпионатов России: бронза 2017 года, бронза 2018-го и серебро 2019-го.
Завершил карьеру в 2020 году. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
В 2020 году Александр Энберт занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Там выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. У них были высокие зрительские рейтинги, а Александр стал весьма популярен.