В Бурятии стала известна программа празднования Сагаалгана

Состоятся выставки, концерты, и, конечно, празднование на площади Советов



В честь Сагаалгана, Нового года по лунному календарю, в Бурятии пройдут различные мероприятия. В минкультуры республики представили праздничную афишу культурных событий.



С 29 января - Выставка Бальжинимы Доржиева «Теплый свет Белого месяца» (Национальный музей Бурятии). Авторская выставка «Тёплый свет Белого месяца» приурочена к празднованию Сагаалгана, зрители увидят более 30 ярких и красочных полотен, а также декоративно-прикладные работы, в которых всегда виден уникальный авторский почерк художника. Жизнерадостные работы, этнические мотивы, природа и животные Бурятии – погружают зрителя в праздничный мир Сагаалгана (0+).



7 февраля 17.00 - Концерт бурятской песни в театре оперы и балета. В этот вечер для вас выступят: Валентина Цыдыпова, Дамба Занданов, Билигма Ринчинова, Баиржаб Дамбиев, Мунхзул Намхай, Ольга Жигмитова, Доржо Щагдуров, Эдуард Жагбаев, Туяна Дамдинжапова, Бадма Гомбожапов, Данзан Бальжинимаев и другие (6+).



8-9 февраля - республиканский конкурс «Баатар. Дангина». Онлайн гала-концерт дипломантов и лауреатов - 18 февраля (smotriefir.ru). В конкурсе примут участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком, знающие бурятскую культуру (0+).



Номинации конкурса:

• «Хүүгэн Баатар» - от 6-10 лет;

• «Эдир Баатар» - от 11- 15 лет;

• «Хүүгэн Дангина» - от 6- 10 лет;

• «Эдир Дангина» - от 11- 15 лет;

• «Баатар» - от 16 до 25 лет;

• «Дангина» - от 16 до 20 лет



9 февраля - Персональная выставка буддийской живописи художника Николая Дудко (Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова). В экспозиции представлено более 10 танка и подготовительные рисунки художника, продолжающего искусство традиционной буддийской живописи «танка». Уникальной частью экспозиции являются материалы, из которых выполнены живописные полотна – это минералы (киноварь, лазурит, малахит), растительное сырье (шафран, индиго, кошениль) и чистое золото (999,9 проба) (6+).



8-19 февраля - Традиционные Сагаалганские встречи «Сагаалганай уулзалганууд» (Национальная библиотека Республики Бурятия) (6+).



10 февраля - 12 марта - Музейно-образовательная программа « Традиции бурятского народа. Сагаалха». знакомство с основными видами ритуалов и обрядов», а также мастер-классов по игре в «Шагай наадан» (Филиал Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ) (6+).



14, 15, 16 февраля 15:00 и 19:00 - Праздничный концерт «Сагаалганай уулзалга» Бурятского государственного национального театра песни и танца «Байкал» (в здании Русского драматического театра им. Н. Бестужева). В большой праздничной программе на сцене выступят Национальный оркестр Бурятии, балетная труппа и солисты театра (6+).



12 февраля в 12.00 - Праздничный концерт, посвященный празднованию Сагаалгана-2021 (Площадь Советов). В праздничном концерте примут участие звезды бурятской эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевы, Чингис Раднаев, Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал», муниципальный театр народной музыки и танца «Забава». Изюминкой представления станет показ-презентация зимних национальных костюмов народов Бурятии (12+).



12-14 февраля с 13.00 до 17.00 ч. - Праздник Белого месяца «Сагаалган». Сагаан Үбгэн будет встречать гостей в своей Резиденции («Этнографический музей народов Забайкалья»). Помощники Белого старца будут проводить игры и викторину с посетителями музея. Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» предоставил аудиозаписи своих самых популярных ехоров. Ансамбль «Тоонто» будет проводить мастер-классы по ехору. Будет проводиться конкурс по поеданию бууз. На территории музея для посетителей будут установлены тематические фотозоны. Всех гостей будут угощать разными сортами чая (6+).



13-19 февраля - Праздничное представление «Сагаалганай уулзалга. Үхэр жэлэй найр наадан» (Государственный бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева) (6+).



Январь-февраль - II Республиканский конкурс мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан». В турнире примут участие все желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста, места жительства. Конкурсные номинации: «Үреэлнүүд, юрөөлнүүд» («Благопожелания»), «Тоолуурнууд» («Считалки»), «Оньһон ба хошоо үгэнүүд» («Пословицы, поговорки»). Творческие состязания: Жороо-челлендж – состязание на скорость и мастерство исполнения скороговорок. Обязательное условие – прочесть 4 скороговорки. Каждый участник в завершение своего выступления бросает вызов для зрительской аудитории «Намһаа түргөөр шадаха гүт? Туршагты!» (0+).



Видеоролики «Навстречу Сагаалгану» («Бүтүү үдэр»; «Далга»; «Саламат»; «Золгохо») - В рамках проекта будут созданы четыре видеоролика, ориентированные для детей, подростков и молодежи, в доступном для их восприятия формате. Каждый видеоролик сопровождается дикторскими комментариями, пояснениями (6+).





