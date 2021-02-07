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В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд

В Бурятии рассказали, какого цвета крепкий лёд
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Жителям Бурятии дали советы, что делать, если провалился под лед

Республиканское агентство ГО и ЧС дало советы, что нужно делать в случае провала под лёд. 

При рыбалке на замершем водоеме следует помнить, что лёд должен быть не тоньше 7 см.

- Избегайте припорошенного снегом льда: из-за слоя снега вы не увидите его цвет. Наиболее крепкий лед синего и зелёного цветов, хрупкий – прозрачный и белый, - поделились специалисты.

Если вы всё же провалились под лед – зовите на помощь. По возможности скиньте с себя тяжелые вещи – рюкзаки, сумки, тяжелую обувь. Одежду снимать не нужно, так как под ней может создаться воздушная подушка, которая будет удерживать вас на воде. Постарайтесь опереться на лед, заняв руками как можно больше его площади вокруг себя. Точечно опираться ни в коем случае нельзя – кромка льда будет обламываться.

Если на помощь вам не пришли, то постарайтесь выбраться самостоятельно. Для этого найдите опору – участок льда на который можно опереться – после этого закиньте одну ногу на лед и постарайтесь выбраться рывком, перевернувшись спиной на лед. Сделайте еще несколько переворотов и по вашим же следам, а затем ползком передвигайтесь еще 10 метров.

Добравшись до берега, как можно быстрее отожмите свою одежду и найдите теплое укрытие. Если есть возможность, то разожгите костер и вызовите спасателей по телефону «112» или «101».

Увидев провалившегося под лед человека, незамедлительно сообщите об этом по телефону «112» или «101». При оказании помощи, помните, что вы можете сами провалиться под лед, поэтому будьте предельно внимательны и осторожны! На берегу приготовьте средство спасения (длинная палка, шарф, веревка и т.д.). Выходя на лед проверяйте каждый свой шаг на ледовом покрове. За 10 метров до места провала обязательно лягте на живот и передвигайтесь ползком. Не добираясь до утопающего 5 метров, необходимо протянуть ему приготовленное средство спасения, и, когда он ухватиться за него, постарайтесь вытянуть его на лед. Вместе со спасенным нужно передвигаться ползком до безопасного толстого льда.

На берегу помогите пострадавшему выжать одежду (временно предоставьте ему свою верхнюю одежду) и найдите теплое укрытие. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь, рассказали специалисты.

лед
 
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