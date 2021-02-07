Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года

Начало этой династии педагогов начинается с 1937 года
Общий стаж педагогической работы семьи Ольги Миткеевой, учителя школы №3 города Северобайкальск, составляет 323 года. Об этой династии педагогов рассказали в минобрнауки Бурятии.
Ольга Миткеева знает всю педагогическую династию своей семьи. Начало этой династии начинается с 1937 года и продолжается по сегодняшний день.
Миткеева Ольга Петровна – учитель начальных классов средней школы №3 города Северобайкальск. Стаж педагогической работы - 27 лет.
Дочь Ольги Петровны - Казаринова (Миткеева) Анастасия Григорьевна, также учитель начальных классов третьей школы. Ее педагогический стаж - 4 года.
Мама - Кобелева Валентина Николаевна, проработала 45 лет учителем физики и химии в Горхонской средней школе в селе Кырен Тункинского района.
Папа - Кобелев Петр Алексеевич – учитель физкультуры той же школы села Кырен. Стаж работы составляет 21 год. Был чемпионом Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам, чемпионом Тихоокеанского флота, третий призёром ВМФ страны по кроссу, кандидат в мастера спорта.
Брат - Кобелев Николай Петрович – учитель физкультуры в школе, где работали их родители. Его стаж - 17 лет.
Бабушка Ольги Петровны - Рухлядьева Евгения Александровна – учитель начальных классов и русского языка в Кыренской средней школе Тункинского района. Трудилась в этой школе 37 лет.
Дедушка - Жучков Николай Федорович. Он учитель физики той же Кыренской средней школы. Стаж педагогической работы - 4 года. Ушел на фронт, где пропал без вести в октябре 1941 года.
Свекровь - Сороковикова Капитолина Федоровна – учитель русского языка и литературы в школе, где преподает сама Ольга Петровна. Ее стаж составляет 33 года.
Дядя - Кобелев Иван Алексеевич – учитель физкультуры. Последнее место работы - Сотниковская школа, Иволгинский района, с. Сотниково. Стаж педагогической работы - более 25 лет.
Золовка - Миткеева Евгения Николаевна – учитель биологии. Место работы -Горхонская школа, село Кырен; средняя школа № 3 Северобайкальска, последнее место работы - школа № 4 в городе Слюдянка. Стаж педагогической работы - 37 лет.
Жена брата - Кобелева Светлана Сергеевна – учитель начальных классов в Горхонской средней школе, Тункинский района. Ее педагогический стаж составляет 37 лет.
Троюродная сестра - Цыренова Наталья Павловна – учитель начальных классов в школе № 8 Улан-Удэ, где работает 3 года.
Жена троюродного брата - Каминская Татьяна Георгиевна – учитель географии в Горхонской школе, в которой проработала 27 лет.
Племянница - Конюхова Юлия Александровна. Она педагог дополнительного образования (кинолог) в центре дополнительного образования детей города Зея. Работает 2 года.
Троюродная сестра - Морозова Анна Павловна работает воспитателем в г. Улан-Удэ 4 года.
- Радует, что на смену приходит молодое поколение родственников, - рассказывает Ольга Петровна.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии по-прежнему наблюдается дефицит педагогических кадров. Количество вакансий ежегодно составляет 340-375 единиц. Особенно не хватает учителей английского, бурятского и русского языков, математики, начальных классов, литературы, истории и обществознания.
Стаж семьи педагогов в Бурятии составляет 323 года
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