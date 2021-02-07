Произошедшее объясняют внедрением электронного бюджета
Учителя в Бурятии сообщают о задержке выплат за классное руководство. Одна из педагогов задала вопрос, по какой причине происходит задержка, в группе «Джида-инфо».
Заместитель руководителя районного управления образования Джидинского района Дарима Шаракчинова ответила следующим образом:
- В связи с внедрением электронного бюджета с 1.01.2021 года выплаты задерживаются. Они будут выплачены в полном объёме на следующей неделе.
Доплаты за классное руководство были введены с 1 сентября. В Бурятии более шести тысяч классных руководителей получают доплаты в размере 5 тысяч рублей. С учётом районного коэффициента и стажа работы эти выплаты составляют от 6 до 11 тысяч рублей.
В Бурятии задерживают выплаты за классное руководство
Общество, Фото:
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