В Бурятии задерживают выплаты за классное руководство

Произошедшее объясняют внедрением электронного бюджета



Учителя в Бурятии сообщают о задержке выплат за классное руководство. Одна из педагогов задала вопрос, по какой причине происходит задержка, в группе «Джида-инфо».



Заместитель руководителя районного управления образования Джидинского района Дарима Шаракчинова ответила следующим образом:



- В связи с внедрением электронного бюджета с 1.01.2021 года выплаты задерживаются. Они будут выплачены в полном объёме на следующей неделе.



Доплаты за классное руководство были введены с 1 сентября. В Бурятии более шести тысяч классных руководителей получают доплаты в размере 5 тысяч рублей. С учётом районного коэффициента и стажа работы эти выплаты составляют от 6 до 11 тысяч рублей.

