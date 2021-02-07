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Автомобилисты рискуют жизнью на озере Гусиное в Бурятии

Автомобилисты рискуют жизнью на озере Гусиное в Бурятии
Общество, 
Люди проезжают по тому месту, где недавно провалился под лёд автомобиль

4 февраля инспекторы государственной инспекции по маломерным судам обследовали озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии. Инспекторы вышли на то место, где 26 января под лёд провалился автомобиль. Выяснилось, что автомобилисты игнорируют выставленные вешки и перетянутую ленту. Водители переезжают это место на машине, сообщается в группе «Селенга-инфо».

Толщина льда в этом месте составляет 9 см.


видео - «Селенга-инфо»

Местные жители, в свою очередь, заявляют, что ездят по опасному льду «не по своей воле».

- Лёд в этом году очень плохой, во многих местах полынья. А некоторым людям приходится ездить по льду не по своей воле, так как маршрутки передвигаются по льду, другого выхода нет, - обратился в группу «Селенга-инфо» местный житель.

Он просит установить на въезде на Гусиное озеро посты, чтобы автомобилистов разворачивали при въезде.

В ГУ МЧС по Бурятии, в свою очередь, пояснили, что у государственной инспекции по маломерным судам полномочия по пресечению выезда автотранспорта на лёд отсутствуют. Государственные инспекторы только проводят профилактические беседы с населением.

Отметим, нахождение автотранспорта в водоохранной зоне вне оборудованных ледовых переправ является административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст 8.42 КоАП РФ. За это грозят штрафы: на граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 8 до 12 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 26 января на озере Гусиное автомобиль попал в трещину, и передняя его часть ушла под лёд. Водитель успел спастись из машины, но он сильно промок.

28 января и 1 февраля на озере Байкал в Бурятии произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд. Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины
лед озеро Гусиное
 
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