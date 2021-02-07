Автомобилисты рискуют жизнью на озере Гусиное в Бурятии

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Местные жители, в свою очередь, заявляют, что ездят по опасному льду «не по своей воле».



- Лёд в этом году очень плохой, во многих местах полынья. А некоторым людям приходится ездить по льду не по своей воле, так как маршрутки передвигаются по льду, другого выхода нет, - обратился в группу «Селенга-инфо» местный житель.



Он просит установить на въезде на Гусиное озеро посты, чтобы автомобилистов разворачивали при въезде.



В ГУ МЧС по Бурятии, в свою очередь, пояснили, что у государственной инспекции по маломерным судам полномочия по пресечению выезда автотранспорта на лёд отсутствуют. Государственные инспекторы только проводят профилактические беседы с населением.



Отметим, нахождение автотранспорта в водоохранной зоне вне оборудованных ледовых переправ является административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст 8.42 КоАП РФ. За это грозят штрафы: на граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 8 до 12 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.



Как сообщал «Байкал-Dailу», 26 января на озере Гусиное



28 января и 1 февраля на озере Байкал в Бурятии произошло

Местные жители, в свою очередь, заявляют, что ездят по опасному льду «не по своей воле».- Лёд в этом году очень плохой, во многих местах полынья. А некоторым людям приходится ездить по льду не по своей воле, так как маршрутки передвигаются по льду, другого выхода нет, - обратился в группу «Селенга-инфо» местный житель.Он просит установить на въезде на Гусиное озеро посты, чтобы автомобилистов разворачивали при въезде.В ГУ МЧС по Бурятии, в свою очередь, пояснили, что у государственной инспекции по маломерным судам полномочия по пресечению выезда автотранспорта на лёд отсутствуют. Государственные инспекторы только проводят профилактические беседы с населением.Отметим, нахождение автотранспорта в водоохранной зоне вне оборудованных ледовых переправ является административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст 8.42 КоАП РФ. За это грозят штрафы: на граждан от 3 до 4,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 8 до 12 тысяч, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч.Как сообщал «Байкал-Dailу», 26 января на озере Гусиное автомобиль попал в трещину , и передняя его часть ушла под лёд. Водитель успел спастись из машины, но он сильно промок.28 января и 1 февраля на озере Байкал в Бурятии произошло три ЧП с провалами автомобилей под лёд . Погибли четыре человека. Тела двух из них подняли вместе с утонувшей машиной со 146-метровой глубины

4 февраля инспекторы государственной инспекции по маломерным судам обследовали озеро Гусиное в Селенгинском районе Бурятии. Инспекторы вышли на то место, где 26 января под лёд провалился автомобиль. Выяснилось, что автомобилисты игнорируют выставленные вешки и перетянутую ленту. Водители переезжают это место на машине, сообщается в группе «Селенга-инфо».Толщина льда в этом месте составляет 9 см.