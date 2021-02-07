Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира

Пенсионерка из Бурятии Людмила Исакова поднялась на вершину самого высокого действующего вулкана в мире Охос-дель-Саладо, который находится на границе Чили и Аргентины. Его высота - 6893 метра. О достижении Людмилы Исаковой рассказали представители клуба путешественников Улан-Удэ Ходим-Бродим».
К западу от вулкана Охос-дель-Саладо простирается пустыня Атакама – самая засушливая в мире. Это край вулканов, песка, солёных озёр, со скудной растительностью.
- Выехали с лагеря на Лагуна Санта Роса (розовое озеро) на арендованных джипах, акклиматизация. Потом доехали до лагеря Атакама – 5100м. В отличие от других путешествий, здесь в Чили приходилось самим разбивать лагерь и готовить пищу. На другом озере Лагуна Верде (зеленоё озеро) - высота – 4300 отметили 19 января Крещение в горячих источниках. Акклиматизационный выход на вулкан Сан-Франциско, высота - 6018 метров, - рассказали в клубе «Ходим-Бродим».
На вершине началась очень сильная гроза, когда «небо разрывало на части». Всей группе пришлось 15 минут лежать на камнях под этой страшной стихией. Отбросили все железо подальше от себя – палки, рюкзаки. Люди лежали и молились.
После двух дней отдыха на озере Лагуна Верде состоялся подъём на вершину вулкана Охос-дель-Саладо.
- О самом подъёме Людмила, может, расскажет потом сама. Пишут в интернете, что вроде технически не такой сложный подъём, но все участники восхождения на этот вулкан после подъёма говорят, что это очень сложный маршрут. Затяжной. Каменистый. Тяжело. Сильный, холодный, ветер. Воздуха не хватает. Перед вершиной приходится на жумарах по веревке. Вот так шаг за шагом. К новым вершинам поднимается наша Людмила! С победой, с горой, дорогая наша Людмила, - поздравили её в клубе «Ходим-Бродим».
Как сообщал «Байкал-Dailу», весной 2019 года Людмила Исакова взошла на высочайшую точку мира – Эверест, высота которой составляет 8848 метров. В то время улан-удэнке было 59 лет.
В августе 2017 года Людмила Исакова поднялась на вершину Эльбруса.