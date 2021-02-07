 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

05 февраля

Популярное

Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира

Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира
Общество,  Фото:vk.com/hodimbrodim_uude
Подъём на самый высокий действующий вулкан мира очень сложный

Пенсионерка из Бурятии Людмила Исакова поднялась на вершину самого высокого действующего вулкана в мире Охос-дель-Саладо, который находится на границе Чили и Аргентины. Его высота - 6893 метра. О достижении Людмилы Исаковой рассказали представители клуба путешественников Улан-Удэ Ходим-Бродим».

К западу от вулкана Охос-дель-Саладо простирается пустыня Атакама – самая засушливая в мире. Это край вулканов, песка, солёных озёр, со скудной растительностью.

- Выехали с лагеря на Лагуна Санта Роса (розовое озеро) на арендованных джипах, акклиматизация. Потом доехали до лагеря Атакама – 5100м. В отличие от других путешествий, здесь в Чили приходилось самим разбивать лагерь и готовить пищу. На другом озере Лагуна Верде (зеленоё озеро) - высота – 4300 отметили 19 января Крещение в горячих источниках. Акклиматизационный выход на вулкан Сан-Франциско, высота - 6018 метров, - рассказали в клубе «Ходим-Бродим».

На вершине началась очень сильная гроза, когда «небо разрывало на части». Всей группе пришлось 15 минут лежать на камнях под этой страшной стихией. Отбросили все железо подальше от себя – палки, рюкзаки. Люди лежали и молились.



После двух дней отдыха на озере Лагуна Верде состоялся подъём на вершину вулкана Охос-дель-Саладо.

- О самом подъёме Людмила, может, расскажет потом сама. Пишут в интернете, что вроде технически не такой сложный подъём, но все участники восхождения на этот вулкан после подъёма говорят, что это очень сложный маршрут. Затяжной. Каменистый. Тяжело. Сильный, холодный, ветер. Воздуха не хватает. Перед вершиной приходится на жумарах по веревке. Вот так шаг за шагом. К новым вершинам поднимается наша Людмила! С победой, с горой, дорогая наша Людмила, - поздравили её в клубе «Ходим-Бродим».

Как сообщал «Байкал-Dailу», весной 2019 года Людмила Исакова взошла на высочайшую точку мира – Эверест, высота которой составляет 8848 метров. В то время улан-удэнке было 59 лет.

В августе 2017 года Людмила Исакова поднялась на вершину Эльбруса.

восхождение вулкан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира
Пенсионерка из Бурятии покорила самый высокий вулкан мира
Общество, 07.02.2021
Подъём на самый высокий действующий вулкан мира очень сложный
Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение
Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение
Общество, 07.02.2021
Очередное землетрясение произошло ночью 7 февраля
Бурятия вошла в число уравновешенных регионов
Бурятия вошла в число уравновешенных регионов
Общество, 07.02.2021
В 2020 году жители больше всего боялись заразиться «короной»
Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Общество, 07.02.2021
Максим Самарин возглавляет Центр информационных технологий, связи и защиты информации  
В Бурятии местами снежно
В Бурятии местами снежно
Общество, 07.02.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
Общество, 06.02.2021
Переправа предназначена для легковых автомобилей 
В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
Общество, 06.02.2021
Братчанин уничтожил четыре автомобиля 
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
Общество, 06.02.2021
В должности министра Анна Шангина проработала меньше года 
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Общество, 06.02.2021
Окунёмся в прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
Общество, 06.02.2021
Мероприятия прошло в Селенгинске 
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Общество, 06.02.2021
На Дальнем Востоке нашли регион с самым свежим дыханием
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Общество, 06.02.2021
В Бурятии заболеваемость упала на 25% 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^