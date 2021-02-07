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Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение

Жители Бурятии почувствовали байкальское землетрясение
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Очередное землетрясение произошло ночью 7 февраля

Сегодня ночью, 7 февраля, в Бурятии произошло землетрясение. Оно зафиксировано в 00:10. По данным Байкальского филиала СО РАН, эпицентр находился в озере Байкал на территории Кабанского района Бурятии. В эпицентре магнитуда составила 4,5.

Подземные толчки ощутили жители Бурятии и Иркутской области. Сильнее всего – силой 4 балла – толчки зафиксированы в Нижнем Саянтуе и Кабанске. Толчки силой 3-4 балла были в Онохое. В Иркутске, Ангарске, Шелехове, посёлке Маркова под Иркутском и в Улан-Удэ ощущались толчки на 3 балла.

Отметим, в этот же день два землетрясения были зафиксированы в Туве.

В паблике «Весь Улан-Удэ» жители Бурятии делятся впечатлениями. «Да трясло. 5-й этаж ощутимо», «Трясло сильно, если в доме на земле я даже проснулась, а в многоэтажном доме что было?!», «Третий раз чувствую, землетрясение. На одном и том же месте..», «Трясло. Сначала подумала, что показалось...», «В кроватке мобилька закакружилась», «Да я впервые ощутила! До этих тряск не замечала! Потому что спала без задних ног! А сегодня да.. верю...»

12 января рано утром многих жителей Бурятии, Иркутской области и нескольких других регионов разбудили сильные и долгие подземные толчки. В домах тряслась мебель, посуда и другие предметы. Эпицентр находился в соседней Монголии, магнитуда составила 6,5. С тех произошло множество афтершоков, в том числе тех, что вновь чувствовали в Бурятии.

Ранее заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу землетрясений.

землетрясение Байкал
 
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