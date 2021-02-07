В 2020 году жители больше всего боялись заразиться «короной»
Рейтинг, основанный на данных национального индекса тревожностей по итогам 2020 года, опубликовала компания КРОС.
По результатам замеров исследования «Национальный индекс тревожностей» эксперты выявили три группы регионов в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствующим в повестке 2020 года: тревожные, уравновешенные, невозмутимые. Бурятия попала в середину – в число уравновешенных регионов. Республика заняла 49 строчку среди 85 регионов России.
У жителей Бурятии преобладали следующие фобии - заражение коронавирусом, карантинные меры в связи с коронавирусом, потеря работы и дохода.
Соседняя Иркутская область оказалась тревожнее Бурятии и заняла 26 строчку, но тем не менее осталась в группе уравновешенных субъектов. Забайкальский край оказался на 14 строчке – в группе встревоженных регионов.
Бурятия вошла в число уравновешенных регионов
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