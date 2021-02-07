 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 февраля

06 февраля

05 февраля

Популярное

Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Максим Самарин возглавляет Центр информационных технологий, связи и защиты информации

Руководителей подразделений и служб МВД по Бурятии наградили государственными и ведомственными наградами, сообщили в пресс-службе министерства.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковнику внутренней службы Максиму Самарину.

Максим Самарин служит в органах внутренних дел более 26 лет. Возглавил подразделение связи в республике в 2017 году. Провёл серьёзную работу, направленную на модернизацию каналов передачи данных. Под его руководством проведена реорганизация оптоволоконной сети в Улан-Удэ, подключены посредством оптических линий все участковые пункты полиции подразделений МВД.

Руководителю правовой службы МВД Бурятии, полковник Наталье Харитоновой присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».

Харитонова служит в органах внутренних дел 24 года.

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждена начальник штаба УМВД России по Улан-Удэ полковник внутренней службы Татьяна Кушнарева. Её стаж в ОВД – 26 лет.

Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отметил также результаты работы начальника отдела делопроизводства и режима полковника внутренней службы Ирины Палий. По итогам 2020 года она вошла в число победителей ведомственного конкурса «Лучший сотрудник службы делопроизводства и режима МВД Российской Федерации» и была удостоена медали МВД России «За доблесть в службе».

полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
Общество, 07.02.2021
Максим Самарин возглавляет Центр информационных технологий, связи и защиты информации  
В Бурятии местами снежно
В Бурятии местами снежно
Общество, 07.02.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
Общество, 06.02.2021
Переправа предназначена для легковых автомобилей 
В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
Общество, 06.02.2021
Братчанин уничтожил четыре автомобиля 
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
Общество, 06.02.2021
В должности министра Анна Шангина проработала меньше года 
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Общество, 06.02.2021
Окунёмся в прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
Общество, 06.02.2021
Мероприятия прошло в Селенгинске 
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Общество, 06.02.2021
На Дальнем Востоке нашли регион с самым свежим дыханием
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Общество, 06.02.2021
В Бурятии заболеваемость упала на 25% 
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Общество, 06.02.2021
Суточный прирост составил 132 человека 
В Забайкалье осудили контрабандистов
В Забайкалье осудили контрабандистов
Общество, 06.02.2021
Через Забайкалье пытались провезти золота на пять миллионов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^