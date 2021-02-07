Полицейский из Бурятии получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Максим Самарин возглавляет Центр информационных технологий, связи и защиты информации



Руководителей подразделений и служб МВД по Бурятии наградили государственными и ведомственными наградами, сообщили в пресс-службе министерства.



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена начальнику Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковнику внутренней службы Максиму Самарину.



Максим Самарин служит в органах внутренних дел более 26 лет. Возглавил подразделение связи в республике в 2017 году. Провёл серьёзную работу, направленную на модернизацию каналов передачи данных. Под его руководством проведена реорганизация оптоволоконной сети в Улан-Удэ, подключены посредством оптических линий все участковые пункты полиции подразделений МВД.



Руководителю правовой службы МВД Бурятии, полковник Наталье Харитоновой присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации».



Харитонова служит в органах внутренних дел 24 года.



Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждена начальник штаба УМВД России по Улан-Удэ полковник внутренней службы Татьяна Кушнарева. Её стаж в ОВД – 26 лет.



Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отметил также результаты работы начальника отдела делопроизводства и режима полковника внутренней службы Ирины Палий. По итогам 2020 года она вошла в число победителей ведомственного конкурса «Лучший сотрудник службы делопроизводства и режима МВД Российской Федерации» и была удостоена медали МВД России «За доблесть в службе».



