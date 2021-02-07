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В Бурятии местами снежно

В Бурятии местами снежно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 7 февраля по республике местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -22,-27, местами -16,-21, по северным и центральным районам -32,-37, днём -12,-17, местами по северу -20,-25, по Прибайкалью, югу и юго-западу -6,-11.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -22,-24, днём -12,-14.
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