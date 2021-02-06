В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа

Переправа предназначена для легковых автомобилей
Инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам проведено техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности ледовой переправы в Прибайкальском районе Бурятии на реке Селенга.
- Протяжённость ледовой переправы оставляет 850 м, состоит из одной полосы шириной 8 м. Минимальная толщина льда составляет 50 см, а максимальная 90 см. Проезд по данной переправе предназначен только для легкового транспорта, максимальная грузоподъёмность до 7 тонн. Проезд большегрузов по ней запрещён. Пользование переправой разрешено только в светлое время суток, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ЦГИМС Главного управления МЧС России по Бурятии Петр Чистяков.
Ледовая дорога обозначена вешками, на ней установлены дорожные знаки, информационные щиты, показывающие разрешенный скоростной режим, расстояние между автотранспортом, грузоподьёмность ледяного покрова, правила пользования и меры безопасности, размещен необходимый инвентарь, а также организовано дежурство обслуживающей организации.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что выезд на транспортных средствах в необорудованных местах чрезвычайно опасен. Отметим, что с начала года, на территории республики зарегистрированы уже 4 случая провала автомобильной техники под лед, в результате данных происшествий погибли 4 человека. Последний трагический случай произошел на акватории озера Байкал в 15 км от населенного пункта Дубинино, там под лед провалился автомобиль «Нива».
Инспекторы ежедневно проводят патрулирования прибрежных зон и излюбленных мест для подледной рыбалки, в ходе которых ими проводится мониторинг обстановки на акваториях Республики Бурятия, устанавливаются запрещающие знаки и информационные аншлаги.
В ходе активной профилактической работы среди населения, сотрудники МЧС России разъясняют гражданам и школьникам об опасности выхода и выезда на лед, раздают памятки по мерам безопасности. С начала 2021 года инспекторским составом Главного управления проведено свыше 1200 бесед с гражданами, охвачено почти 3000 человек.
В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
Общество, Фото:
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