 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

Популярное

В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа

В Бурятии открыта седьмая ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Переправа предназначена для легковых автомобилей

Инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам проведено техническое освидетельствование на соответствие требованиям безопасности ледовой переправы в Прибайкальском районе Бурятии на реке Селенга.

- Протяжённость ледовой переправы оставляет 850 м, состоит из одной полосы шириной 8 м. Минимальная толщина льда составляет 50 см, а максимальная 90 см. Проезд по данной переправе предназначен только для легкового транспорта, максимальная грузоподъёмность до 7 тонн. Проезд большегрузов по ней запрещён. Пользование переправой разрешено только в светлое время суток, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам ЦГИМС Главного управления МЧС России по Бурятии Петр Чистяков.

Ледовая дорога обозначена вешками, на ней установлены дорожные знаки, информационные щиты, показывающие разрешенный скоростной режим, расстояние между автотранспортом, грузоподьёмность ледяного покрова, правила пользования и меры безопасности, размещен необходимый инвентарь, а также организовано дежурство обслуживающей организации.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают, что выезд на транспортных средствах в необорудованных местах чрезвычайно опасен. Отметим, что с начала года, на территории республики зарегистрированы уже 4 случая провала автомобильной техники под лед, в результате данных происшествий погибли 4 человека. Последний трагический случай произошел на акватории озера Байкал в 15 км от населенного пункта Дубинино, там под лед провалился автомобиль «Нива».

Инспекторы ежедневно проводят патрулирования прибрежных зон и излюбленных мест для подледной рыбалки, в ходе которых ими проводится мониторинг обстановки на акваториях Республики Бурятия, устанавливаются запрещающие знаки и информационные аншлаги.

В ходе активной профилактической работы среди населения, сотрудники МЧС России разъясняют гражданам и школьникам об опасности выхода и выезда на лед, раздают памятки по мерам безопасности. С начала 2021 года инспекторским составом Главного управления проведено свыше 1200 бесед с гражданами, охвачено почти 3000 человек.

Ледовые переправы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
Общество, 06.02.2021
Братчанин уничтожил четыре автомобиля 
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
В Забайкалье сменился министр здравоохранения
Общество, 06.02.2021
В должности министра Анна Шангина проработала меньше года 
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Фотоархив: Улан-Удэ 2013. Часть 1. Январь–май
Общество, 06.02.2021
Окунёмся в прошлое, благодаря снимкам Сергея Тарасенко 
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
В Бурятии детсадовцам напомнили дорожные правила
Общество, 06.02.2021
Мероприятия прошло в Селенгинске 
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Общество, 06.02.2021
На Дальнем Востоке нашли регион с самым свежим дыханием
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Общество, 06.02.2021
В Бурятии заболеваемость упала на 25% 
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Общество, 06.02.2021
Суточный прирост составил 132 человека 
В Забайкалье осудили контрабандистов
В Забайкалье осудили контрабандистов
Общество, 06.02.2021
Через Забайкалье пытались провезти золота на пять миллионов 
В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
Общество, 06.02.2021
Всего в стране зарегистрировано 164 человека в возрасте старше 100 лет
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Общество, 06.02.2021
В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»
В Улан-Удэ днём до -14
В Улан-Удэ днём до -14
Общество, 06.02.2021
В республике переменная облачность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^