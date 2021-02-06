В посёлке Забайкальский улан-удэнцы продолжают выпускать собак на самовыгул

За 11 дней работы оперативного штаба в микрорайоне Забайкальский здесь было отловлено 90 безнадзорных животных, сообщили сегодня в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
- Хотим обратить внимание на то, что в процессе работы бригад отлова часть собак забегают во дворы, таким образом оказывается, что это, скорее всего, домашние собаки, находящиеся на самовыгуле и без присмотра хозяев. К сожалению, количество подобных случаев поражает - 37!!! – отмечают в комитете.
37 больших, средних, маленьких собак, среди которых есть и огромные алабаи, и большие овчарки, продолжают свободно бегать на улицах без намордников и без присмотра. «То есть их хозяева создают потенциальную опасность для всех местных жителей, особенно для школьников», - обращают внимание специалисты.
В отношении таких нерадивых владельцев собак управлением админконтроля были немедленно составлены протоколы об административном нарушении.
- Несмотря на произошедшие трагические случаи, ежедневно мы сталкиваемся с каким-то странным противодействием со стороны части местных жителей, владельцев собак. Они продолжают отпускать на улицы посёлка своих собак, обосновывая это тем, что «она не кусается, она добрая, он вообще тихий, далеко не убежит». Благодаря активной гражданской позиции других жителей, которые фиксируют на телефоны данных свободно гулящих собак и извещают оперативный штаб об их местоположении. По этим обращениям далее отрабатывают группы отлова, которые пытаются поймать указанных собак, но, иногда бывает такое, что они сразу убегают обратно домой в свои дворы, - отмечает Дмитрий Панченко, сотрудник оперативного штаба в Забайкальском.
— Вот свежий пример, сегодня в субботу с утра здесь было отловлено 5 особей. Три из которых по внешним признакам явно похожи на домашних. Все особи переданы ветеринарам. Огромная просьба к жителям Забайкальского и всем горожанам - следить за своими питомцами, —объясняет сотрудник оперативного штаба.
Специалисты Улан-удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных предупреждают всех владельцев домашних животных, что в период действия режима повышенной готовности по бешенству все домашние собаки с ошейниками, бирками и т.д., отловленные на улицах Улан-Удэ, доставляются в обязательном порядке в ветеринарное учреждение для осмотра. Если собака была на улице, то, вполне возможно, она заразилась бешенством.
Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 рублей, за отсутствие регистрации от 500 до 1000 рублей. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тысяч рублей при предоставлении медицинской справки.
С 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Именно в Забайкальском произошли два страшных нападения собак на людей. Первый случай произошёл 23 декабря 2020 года. 20-летняя улан-удэнка серьёзно пострадала от зубов безнадзорных животных. Очевидцы рассказывали, что после нападения у девушки остались одни глазницы. Сейчас девушка проходит лечение в Москве.
Второе нападение случилось здесь же. На этот раз пострадал 11-летний мальчик. Он также находится в российской столице и получает там лечение.