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В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы

В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Братчанин уничтожил четыре автомобиля

32-летний житель города Братска признан виновным в многочисленных поджогах.

В ноябре 2019 года два дня подряд в полицию поступали сообщения о возгорании автомобилей, оставленных собственниками на придомовых парковках. Огнём уничтожено четыре транспортных средства, среди которых две иномарки и два авто отечественного производства.

Следствие установило, что причиной этому стал поджог. Тщательное изучение записей камер видеонаблюдения, позволило сотрудникам полиции установить и задержать подозреваемого в течение суток.

Мужчине было предьявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества.

суд приговорил подсудимого к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
Иркутская область
 
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