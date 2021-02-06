В Иркутской области серийного поджигателя лишили свободы

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Братчанин уничтожил четыре автомобиля



32-летний житель города Братска признан виновным в многочисленных поджогах.



В ноябре 2019 года два дня подряд в полицию поступали сообщения о возгорании автомобилей, оставленных собственниками на придомовых парковках. Огнём уничтожено четыре транспортных средства, среди которых две иномарки и два авто отечественного производства.



Следствие установило, что причиной этому стал поджог. Тщательное изучение записей камер видеонаблюдения, позволило сотрудникам полиции установить и задержать подозреваемого в течение суток.



Мужчине было предьявлено обвинение в умышленном уничтожении имущества.



суд приговорил подсудимого к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

