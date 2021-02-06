В Забайкалье сменился министр здравоохранения

В должности министра Анна Шангина проработала меньше года
Оксана Немакина назначена на должность министра здравоохранения Забайкальского края. Она приступит к работе с 8 февраля. Ранее занимавшая эту должность Анна Шангина подала в отставку по собственному желанию, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
До Шангиной министерство возглавлял Валерий Кожевников, который сейчас руководит республиканским клиническим противотуберкулёзным диспансером. В должность она вступила 14 апреля 2020 года.
Немакина Оксана Владимировна родилась 20 июня 1978 года в городе Вольск Саратовской области. Получила квалификацию врач по специальности «Лечебное дело» в Читинской государственной медицинской академии в 2001 году, затем обучалась в интернатуре. Окончила Дальневосточную академию государственной службы в 2010 году.
С 2001-го по 2002-й год была врачом-интерном на кафедре дерматовенерологии ЧГМА. С 2002 по 2007 год работала в Читинском областном кожно-венерологическом диспансере. В течение следующих трех лет занимала должность специалиста-эксперта, ведущего специалиста-эксперта в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу. С 2010 по 2015 год работала в Дорожной клинической больнице на станции Чита-2 ОАО РЖД. Затем занимала должность заместителя главного врача по организационно-методической работе в Краевой клинической инфекционной больнице. С 2015 года работала главным врачом в Забайкальском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн.
В период работы в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Читинской области и Агинскому Бурятскому автономному округу был присвоен классный чин – референт государственной гражданской службы РФ 1 класса.
В 2014 году награждена памятной медалью в честь 150-летия земской реформы в России. Также отмечена благодарственными письмами министра здравоохранения Забайкальского края, Губернатора Забайкальского края, почетной грамотой министра здравоохранения региона.
Получила почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края».
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