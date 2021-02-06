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Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты

Зарплату улан-удэнцев посчитали в тюбиках зубной пасты
Общество,  Фото:pixabay.com
На Дальнем Востоке нашли регион с самым свежим дыханием

Редакция РИА «Сахалин-Курилы» сравнила цены на зубную пасту семи городах ДФО. Информагентство подсчитало, в каком регионе жители могут себе позволить закупить самое большое количество тюбиков на одну зарплату.

Снимки с ценниками прислали из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Читы, Улан-Удэ и Благовещенска. Разница между самой дешёвой зубной пастой и самой дорогой оказалась феноменальной — 193 рубля.

Корреспонденты должны были отыскать тюбики объёмом в 100 миллилитров. Но не в каждом магазине есть такие, да разновидностей паст «с фтором», «без фтора», «с кристаллами» и других было довольно много, поэтому редакция постаралась привести все к нужному знаменателю.

Магадан — 257 рублей;
Южно-Сахалинск — 114 рублей;
Петропавловск-Камчатский — 114 рублей;
Благовещенск — 99,6 рубля;
Улан-Удэ — 87,9 рубля;
Хабаровск — 73,2 рубля;
Чита — 64 рубля.

Редакция посчитала, сколько тюбиков пасты жители Дальнего Востока могут закупить на среднюю зарплату в своём регионе проживания. Для расчёта использовались данные Росстата за 2020 год, так как за 2021-й статистики нет.

Сахалинская область — 81 241 рубль;
Камчатский край — 71 698 рублей;
Амурская область — 45 158 рублей;
Магаданская область — 82 096 рублей;
Забайкальский край — 40 579 рублей;
Республика Бурятия — 42 678 рублей;
Хабаровский край — 47 393 рубля.

По расчётам издания, улан-удэнцы за свою зарплату могут купить 485 тюбиков пасты по 100 мл.

Закупить самое большое количество упаковок с зубной пастой (на несколько лет вперёд) смогут жители Южно-Сахалинска, которые позволят себе 712 тюбиков на всю зарплату. Второе место взяли жители Хабаровска — они могут приобрести 647 упаковок с пастой. За ними идут жители Читы, которые давненько не попадали в тройку лидеров: они могут забрать с прилавков 634 тюбика пасты. На последнем месте оказались жители Магадана, которые могут купить 319 упаковок с пастой.

 
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