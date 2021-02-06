 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 февраля

05 февраля

Популярное

Пропавшие подростки на такси уехали в район Бурятии

Пропавшие подростки на такси уехали в район Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Их искали три дня

Полицейскими в Хоринском районе найдены девочки-подростки 14 и 13-и лет. Они днём 2 февраля ушли из микрорайона Энергетик в Улан-Удэ.

На розыск подростков был ориентирован личный состав регионального МВД, средства массовой информации, общественность.

Вечером 5 февраля сообщение о том, что девушки выехали в Хоринский район, поступило от водителя такси, который подвозил их. Как выяснилось, подростки выехали в район к родственникам одной из девочек.

По словам подростков, все три дня они находились с друзьями в разных местах Улан-Удэ.

После беседы с инспекторами ПДН, установления обстоятельств пропажи девушки переданы родителям, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.  
розыск
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в Бурятии
Общество, 06.02.2021
В Бурятии заболеваемость упала на 25% 
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Коронавирус с Бурятии идёт на спад
Общество, 06.02.2021
Суточный прирост составил 132 человека 
В Забайкалье осудили контрабандистов
В Забайкалье осудили контрабандистов
Общество, 06.02.2021
Через Забайкалье пытались провезти золота на пять миллионов 
В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
Общество, 06.02.2021
Всего в стране зарегистрировано 164 человека в возрасте старше 100 лет
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Квадроциклисты соберутся в Иркутске на гонки по льду
Общество, 06.02.2021
В середине марте пройдёт «Extreme-ALL Fest – 2021»
В Улан-Удэ днём до -14
В Улан-Удэ днём до -14
Общество, 06.02.2021
В республике переменная облачность
В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун
В Забайкалье стартовали онлайн-соревнования по оздоровительному цигун
Общество, 05.02.2021
Турнир проводится совместно со спортивной ассоциацией из Китая
Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену
Улан-Удэ примет фестиваль, посвящённый Бетховену
Общество, 05.02.2021
Участникам предстоит сразиться в трёх конкурсных состязаниях
В Иркутске состоятся гонки на собачьих упряжках
В Иркутске состоятся гонки на собачьих упряжках
Общество, 05.02.2021
Участникам предстоит преодолеть 150 км по льду Ангары
Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года
Агинским борцам построят спорткомплекс к ноябрю 2021 года
Общество, 05.02.2021
На месте строительства выполнено почти 50% работ
Буддисты Бурятии готовятся к Сагаалгану
Буддисты Бурятии готовятся к Сагаалгану
Общество, 05.02.2021
Первый день хурала состоится 9 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^