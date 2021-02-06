Их искали три дня
Полицейскими в Хоринском районе найдены девочки-подростки 14 и 13-и лет. Они днём 2 февраля ушли из микрорайона Энергетик в Улан-Удэ.
На розыск подростков был ориентирован личный состав регионального МВД, средства массовой информации, общественность.
Вечером 5 февраля сообщение о том, что девушки выехали в Хоринский район, поступило от водителя такси, который подвозил их. Как выяснилось, подростки выехали в район к родственникам одной из девочек.
По словам подростков, все три дня они находились с друзьями в разных местах Улан-Удэ.
После беседы с инспекторами ПДН, установления обстоятельств пропажи девушки переданы родителям, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Пропавшие подростки на такси уехали в район Бурятии
Общество, Фото:
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