Пропавшие подростки на такси уехали в район Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Их искали три дня



Полицейскими в Хоринском районе найдены девочки-подростки 14 и 13-и лет. Они днём 2 февраля ушли из микрорайона Энергетик в Улан-Удэ.



На розыск подростков был ориентирован личный состав регионального МВД, средства массовой информации, общественность.



Вечером 5 февраля сообщение о том, что девушки выехали в Хоринский район, поступило от водителя такси, который подвозил их. Как выяснилось, подростки выехали в район к родственникам одной из девочек.



По словам подростков, все три дня они находились с друзьями в разных местах Улан-Удэ.



После беседы с инспекторами ПДН, установления обстоятельств пропажи девушки переданы родителям, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

