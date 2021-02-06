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В Забайкалье осудили контрабандистов

В Забайкалье осудили контрабандистов
Общество,  Фото:Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому краю
Через Забайкалье пытались провезти золота на пять миллионов

Пограничным управлением ФСБ России по Забайкальскому краю пресечена преступная деятельность, связанная с контрабандой золота в Китай. Участниками ОПГ являлись жительница города Краснокаменска и иностранный гражданин, выступивший в качестве организатора преступления.

В июле 2018 года забайкалка была задержана пограничниками в пункте пропуска Забайкальск (автомобильный). При проведении досмотра личных вещей у неё были обнаружены и изъяты 12 слитков металла жёлтого цвета – золота, общей массой более 3 кг. Оценочная стоимость контрабандного груза составила более пяти миллионов рублей.

- В ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного дела был установлен иностранный гражданин, являющейся организатором преступной деятельности, который и передал контрабандный груз для дальнейшего незаконного перемещения через границу, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

В ходе судебного разбирательства вина обоих полностью доказана. Решением суда жительница Забайкальского края признана виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов и незаконном обороте драгоценных металлов. Её приговорили к трём годам шести месяцам лишения свободы условно.

Организатора контрабандного канала приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 100 000 рублей. 

Забайкальский край контрабанда
 
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