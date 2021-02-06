Бурятские юмористы представили третий ролик про традиции Сагаалгана

На этот раз рассказали о ритуальном блюде
В Бурятии представили третий ролик, посвящённый традициям Сагаалгана. Видеоработы делает известная команда юмористов «ЧиВа 03».
В первом ролике рассказывалось о «Бүтүү үдэр». Бүтүү үдэр – это последний день уходящего года, время встречи последнего дня года с первым днём следующего года – первого дня Белого месяца (Сагаалган), первого месяца Нового года. Накануне Сагаалгана принято очищать жилище, тело и освободить мысли от негатива. Согласно древней бурятской традиции бүтүү үдэр необходимо проводить дома, в кругу семьи.
Второй ролик был посвящён обряду «Далга». Означает, что далга является символом всех благих дел прошлого. Год был богатый, это видно по тому, как обильно сделана далга, и будет таким же богатым и счастливым. На большой, желательно красивой тарелке заботливо складываются всё из пищи человека (часто семьи). Должна преобладать в этом сборе пища белого цвета.
В третьем ролике рассказывают про саламат – блюдо ритуальной белой пищи. На видео молодой человек долго что-то «химичит», сконцентрировавшись на процессе. Во время готовки у него кто-то спрашивает готово ли всё или нет, на что молодой человек отвечает «Нет».
Затем он входит в комнату с пиалой и предлагает бабушке попробовать его блюдо. Но она напоминает внуку, что сначала нужно побрызгать на улице – сделать подношения божествам. Затем бабушка пробует блюдо, отмечает, что саламат приготовлен вкусно, однако делает замечание внуку.
- Вкусный саламат приготовил, внук. Вот только долго чего-то. Раньше мы так-то быстрее готовили, а не три часа, как ты, - говорит бабушка.
Затем блюдо пробует сам внук и подтверждает слова бабушки «Действительно, вкусно», - говорит молодой человек.
- Саламат – одно из древнейших блюд бурятской кухни. Вкус у саламата очень необычный, причём настолько, что его невозможно ни с чем сравнить. Основные ингредиенты для его приготовления – это сметана и мука, поэтому блюдо входит в перечень ритуальной белой пищи, которое готовят на праздники, - говорится в описании к видео.
В 2021 году Сагаалган празднуют 12 февраля, этот день в Бурятии объявлен выходным.
Бурятские юмористы представили третий ролик про традиции Сагаалгана
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