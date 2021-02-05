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Скриптонит поделился информацией о сборе денег для Адисы из Бурятии

Скриптонит поделился информацией о сборе денег для Адисы из Бурятии
Общество, 
Популярный рэпер репостнул информацию о сборе помощи для маленькой Адисы

Популярный рэпер Скриптонит в «истории» на своей странице в Instagram сделал публикацию про маленькую жительницу Бурятии Адису Гармаеву.

У девочки спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа, она нуждается в самом дорогом в мире лекарстве «Золгенсма», которое стоит 160 миллионов рублей.

О двухмесячной Адисе знает буквально вся Бурятия. Родители объявили сбор денег, и им меньше, чем за неделю удалось собрать около 16 миллионов рублей. Информация о сборе средств активно распространяется по интернету и в СМИ.

Про сбор денег узнал популярный рэпер Скриптонит. Вчера он опубликовал информацию о сборе денег для Адисы. Отметим, также он «репостнул» много других сборов для тяжело больных детей. На страницу рэпера подписаны 1,8 миллионов пользователей



Не остался в стороне «звезда гламура» Сергей Зверев. Он также несколько раз опубликовал в «истории» информацию о сборе для Адисы. Неравнодушные жители республики отмечают его в своих публикациях, а шоумен, в свою очередь, дублирует пост у себя в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», историей малышки заинтересовались в правительстве Бурятии. Помощь обещали сразу два заместителя председателя правительства республики. Один из них узнав об Адисе, лично обещал «сделать всё возможное».

Спинальная мышечная атрофия (СМА) – это редкое генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене SMN1. Недостаток белка, который кодируется этим геном, приводит к дисфункции и гибели моторных нейронов в стволе головного мозга и спинном мозге. У Адисы самый сложный тип заболевания – первый.

У детей со СМА I типа прогрессирует мышечная слабость и атрофия, в среднем к шести месяцам развивается паралич, а к двум годам может ребёнок может скончаться от респираторной недостаточности.

Золгенсма – это препарат генной терапии для лечения спинальной мышечной атрофии. Он вводится пациенту внутривенно один раз. В клетках начинает производиться нормальный белок SMN1, от чего пациент выздоравливает.

Пока идёт сбор денег на «Золгенсму», минздрав Бурятии закупает одну упаковку сертифицированного в России препарата «Спинраза». Она обойдётся в 6,2 миллиона рублей. Но этот препарат необходимо вводить несколько раз, поскольку вещество постепенно выводится из организма. Так что в первый год лечения нужно ставить шесть уколов, а затем – три раза в год, но всю жизнь. Таких баснословных денег у Дарима и Арсалана не будет.

Сборы для маленькой Адисы продолжаются.

Реквизиты для помощи

Моб. Банк: 89503863174

Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.

счет в Сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г

Сбербанк папы Адисы
4173 9800 2831 5014
Моб.б 89516399101 Арсалан Юрьевич Г

Сбербанк дедушка Адисы
2202200830335574
Моб.банк
8 (902) 532-46-96
Андрей Анатольевич В

ВТБ: 4893470460105726

Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г

Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г

Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г

PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаева


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