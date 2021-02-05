Молодой человек заступался за водителя, включившего музыку
Улан-удэнец, участвовавший в первой несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, получил наказание в виде административного ареста на пять суток. Молодой человек был признан виновным в неповиновении требованию полицейского. Адвокат подал жалобу на решение райсуда, но Верховный суд Бурятии оставил её без удовлетворения.
Инцидент произошёл 23 января на Театральной площади. Молодой человек пытался не пустить полицейских к автомобилисту, громко включившему трек группы IC3PEAK «Смерти больше нет». Собравшаяся толпа распевала эту песню. К водителю направились стражи порядка, однако собравшиеся преградили им путь.
«Мужчина вместе с другими людьми перекрыл подхода к автомобилю сотрудников ГИБДД, преграждал им путь, оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», - так действия улан-удэнца описал Верховный суд Бурятии.
Акции в поддержку Алексея Навального в Улан-Удэ проходила дважды. Первая состоялась 23 января, вторая – спустя неделю. В первый раз люди танцевали ёхор вокруг фонтана, скандировали «Свободу» и держали в руках различные плакаты. Затем колонна прошла от Театральной площади до «Арбата» и площади Революции.
Второй раз протестующих собралось меньше, и сама акция была короче по времени. Полицейские задерживали всех, кто был с плакатами или оказывал какое-либо сопротивление. Затем протестующие с площади Революции отправились на местный «Арбат», но полиция перекрыла пешеходную улицу. Так что акция быстро завершилась.
В Улан-Удэ арестовали участника несанкционированной акции
Общество, Фото:
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