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В Улан-Удэ арестовали участника несанкционированной акции

В Улан-Удэ арестовали участника несанкционированной акции
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Молодой человек заступался за водителя, включившего музыку

Улан-удэнец, участвовавший в первой несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, получил наказание в виде административного ареста на пять суток. Молодой человек был признан виновным в неповиновении требованию полицейского. Адвокат подал жалобу на решение райсуда, но Верховный суд Бурятии оставил её без удовлетворения.

Инцидент произошёл 23 января на Театральной площади. Молодой человек пытался не пустить полицейских к автомобилисту, громко включившему трек группы IC3PEAK «Смерти больше нет». Собравшаяся толпа распевала эту песню. К водителю направились стражи порядка, однако собравшиеся преградили им путь.

«Мужчина вместе с другими людьми перекрыл подхода к автомобилю сотрудников ГИБДД, преграждал им путь, оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции», - так действия улан-удэнца описал Верховный суд Бурятии.

Акции в поддержку Алексея Навального в Улан-Удэ проходила дважды. Первая состоялась 23 января, вторая – спустя неделю. В первый раз люди танцевали ёхор вокруг фонтана, скандировали «Свободу» и держали в руках различные плакаты. Затем колонна прошла от Театральной площади до «Арбата» и площади Революции.

Второй раз протестующих собралось меньше, и сама акция была короче по времени. Полицейские задерживали всех, кто был с плакатами или оказывал какое-либо сопротивление. Затем протестующие с площади Революции отправились на местный «Арбат», но полиция перекрыла пешеходную улицу. Так что акция быстро завершилась.
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