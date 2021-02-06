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В Монголии живут 3 бурята-долгожителя

В Монголии живут 3 бурята-долгожителя
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего в стране зарегистрировано 164 человека в возрасте старше 100 лет

По состоянию на 1 февраля 2021 года в Монголии проживают 164 долгожителя в возрасте 100 лет и старше. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ» со ссылкой на национальный статистический комитет.

Согласно этим данным, 145 человек (88,4%) от общего числа самых пожилых людей являются женщинами, и 19 человек (11,6%) - мужчинами. 69 долгожителей проживают в Улан-Баторе, а 95 – в районах Монголии.

Пальму первенства по продолжительности жизни держат женщины. Самой старшей из них исполнилось 114 лет. Также в стране живут 2 долгожительницы возрастом 109 лет, 3 – возрастом 107 лет, 2 – 106 лет и также 2 – возрастом 105 лет.

129 долгожителей принадлежат к халха-монголам. Есть среди жителей Монголии, разменявших сто лет, и трое бурятов. Кроме них, есть представители таких этносов, как казахи (9), дариганга (5), захчинов (5), дэрбэтов (4), баятов (3), урянхайцев (3), дархатов (1), хорчинов (1) и олётов (1). 
Монголия долгожитель
 
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