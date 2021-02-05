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В Улан-Удэ влюблённые пары приглашают сдать кровь

В Улан-Удэ влюблённые пары приглашают сдать кровь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Акция проводится в честь Дня всех влюбленных

10 и 11 февраля на станции переливания крови в Улан-Удэ пройдёт праздничная акция «От доноров с любовью» в честь Дня всех влюбленных. В эти дни Служба крови Бурятии приглашает семейные и просто любящие пары совершить добрый поступок – сдать кровь для нуждающихся в переливании крови и её компонентов.

- К сожалению, несмотря на стремительное развитие медицины, потребность в донорской крови остается высокой. Кровь нельзя добыть искусственным путем. Помочь больным может только человек. Здоровому человеку ничего не стоит отдать 450 мл крови, а для кого-то эта кровь может оказаться бесценной. Мы приглашаем всех желающих принять участие в акции, — говорят сотрудники станции переливания крови.

Здесь напомнили для желающих принять участие в мероприятии:

- после прививки вакциной от коронавируса отвод от донорства на 30 дней после последней вакцинации;
- избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, острой, мясной и молочной пищи. Нельзя колбасы, яйца, бананы, финики, орехи;
- перед донацией необходим лёгкий завтрак (отварные крупы, макароны без масла, каша на воде/ сладкий чай, морс, компот/ сухари, хлеб);
- необходимо при себе иметь паспорт и результат ФЛГ;
- прием доноров ведётся каждый будний день с 8:00 (в четверг с 9:00) до 13:00 ч.

Имеются противопоказания.
Донорство крови семьи
 
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