В Улан-Удэ влюблённые пары приглашают сдать кровь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Акция проводится в честь Дня всех влюбленных



10 и 11 февраля на станции переливания крови в Улан-Удэ пройдёт праздничная акция «От доноров с любовью» в честь Дня всех влюбленных. В эти дни Служба крови Бурятии приглашает семейные и просто любящие пары совершить добрый поступок – сдать кровь для нуждающихся в переливании крови и её компонентов.



- К сожалению, несмотря на стремительное развитие медицины, потребность в донорской крови остается высокой. Кровь нельзя добыть искусственным путем. Помочь больным может только человек. Здоровому человеку ничего не стоит отдать 450 мл крови, а для кого-то эта кровь может оказаться бесценной. Мы приглашаем всех желающих принять участие в акции, — говорят сотрудники станции переливания крови.



Здесь напомнили для желающих принять участие в мероприятии:



- после прививки вакциной от коронавируса отвод от донорства на 30 дней после последней вакцинации;

- избегайте накануне и утром перед дачей крови жирной, острой, мясной и молочной пищи. Нельзя колбасы, яйца, бананы, финики, орехи;

- перед донацией необходим лёгкий завтрак (отварные крупы, макароны без масла, каша на воде/ сладкий чай, морс, компот/ сухари, хлеб);

- необходимо при себе иметь паспорт и результат ФЛГ;

- прием доноров ведётся каждый будний день с 8:00 (в четверг с 9:00) до 13:00 ч.



Имеются противопоказания.

