До конца февраля желающие могут предложить список авторов и их произведений для включение в издание
Многотомное издание готовится по инициативе Министерства культуры Республики Бурятии и Национальной библиотеки Бурятия.
«Антологию писателей Бурятии» планируют издать в рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летия республики. Это будет 10-томное издание самых известных и выдающихся писателей и поэтов.
Многотомное издание будет распространено среди библиотек и школ республики. Предполагается издать 8 томов, включающих прозаические и поэтические произведения писателей Бурятии, и 2 тома детской литературы. Тираж составит не менее 1000 экземпляров. Каждый раздел будет сопровождаться краткой биографической справкой и фотографиями из жизни писателя. В детских томах текст будет сопровождаться иллюстрациями.
Все желающие могут предложить своих любимых писателей и поэтов Бурятии для включения в антологию. Отправить список авторов и их произведений необходимо до конца февраля на электронную почту nbrb_pr@mail.ru с пометкой «Антология писателей Бурятии».
Все предложения будут носить рекомендательный характер. Поступившие предложения будут тщательно рассматриваться и обсуждаться редакционно-издательским советом. Заключительное решение о публикации тех или иных авторов принимает редакционно-издательский совет, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.
В Бурятии собираются выпустить антологию писателей республики
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