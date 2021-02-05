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Скончался проектировщик здания Русского драмтеатра в Улан-Удэ

Скончался проектировщик здания Русского драмтеатра в Улан-Удэ
Общество, 
Известный архитектор Владимир Шестаков скончался на 67-м году жизни

Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков на своей странице в соцсети поделился известием о кончине известного земляка. Член Союза архитекторов России, заслуженный архитектор Бурятии, ветеран труда Владимир Константинович Шестаков скончался на 67-м году жизни.

Известный архитектор ушёл из жизни ещё 28 декабря 2020 года. Однако, поскольку в медиа об этом не сообщалось, Александр Голков решил поделиться. «Думаю, что это несправедливо. Люди должны знать своих знаменитых земляков», - написал он.

Владимир Шестаков окончил в 1979 году Московский архитектурный институт. Он посвятил всю свою трудовую деятельность проектной организации «Бурятгражданпроект». Был автором многих социально значимых объектов в Бурятии и, конечно же, родном Улан-Удэ.

- Великолепно спроектированное здание Русского драматического театра им. Н. Бестужева можно назвать венцом творения настоящего мастера - профессионала своего дела. Это здание стало визитной карточкой Улан-Удэ. Также по его проектам были построены: Управление Росгвардии по РБ, жилой комплекс по ул. Путейская, здание реабилитации локомотивных бригад, реконструирован железнодорожный вокзал и многое другое, - поделился Александр Голков.

За свою многолетнюю плодотворную работу в строительном комплексе Владимир Константинович был награждён грамотой министерства строительства РФ, почётной грамотой правительства Бурятии, благодарственными письмами разных министерств и ведомств.

- Он был одним из тех, кто всей душой болел за процветание своей малой Родины, стремился воссоздать облик современного Улан-Удэ. Моя семья была близко знакома с семьей Владимира Константиновича. От всего сердца выражаем глубокое соболезнование родным и близким: жене Вере Алексеевне, сыну Петру - священнослужителю Улан-Удэнской и Бурятской Епархии, внукам Косте, Зинаиде, Прасковье. Светлая память этому прекрасному и доброму человеку, - написал Александр Голков.


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