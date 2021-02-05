В преддверии Сагаалгана в Иркутской области объявлен видеочеллендж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ролик должен быть наполнен нежными чувствами к родителям



Жителей Иркутской области в рамках встречи Сагаалгана приглашают поддержать праздничный челлендж. Всем желающим предлагается снять видео, наполненные тёплыми, нежными чувствами к родителям, бабушкам и дедушкам.



Для участия в челлендже нужно:

- снять заранее небольшой интересный ролик со своими родными, желательно с переодеванием в традиционный бурятский костюм;

- выложить ролик в Инстаграм или другие социальные сети в период Сагаалгана (с 12 февраля по 13 марта);

- прикрепить обязательные хэштеги: #манайзаншал и #новостиэтно.



- С давних пор в дни Сагаалгана соблюдается прекрасная традиция – молодёжь навещает старшее поколение, выказывая им почёт и уважение. Таким образом, старейшины семьи знакомятся с новыми членами своего рода, укрепляются крепкие семейные узы, передаются из поколение в поколение нерушимые традиции бурятского народа, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.



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