В Забайкалье организуют масштабные выставки бурятских народных ремёсел

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Изделия мастеров покажут и на выставке в Москве



Крупные выставки бурятских народных промыслов запланированы в Забайкальском крае в текущем году. Об этом рассказали специалисты центра развития бурятской культуры во время секционного онлайн-совещания в рамках итогового отчёта администрации Агинского Бурятского округа.



По словам специалистов центра, в учреждении ведётся интенсивная работа по организации выставок изделий мастеров национальных народных промыслов в рамках празднования Белого месяца по лунному календарю в Забайкальском крае. Выставки, посвящённые Сагаалгану, будут проведены в посёлке Агинское, в Карымском, Ононском районах и в Чите.



- В марте состоятся отборочные мероприятия в районах в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». Также учреждение ведёт организационную деятельность по участию мастеров декоративно-прикладного творчества в III межмуниципальном конкурсе–выставке «Национальный сувенир Аги», провести который планируется в феврале-марте текущего года, - доложила директор центра развития бурятской культуры Сэсэг Норполова.



Кроме того, центр развития бурятской культуры будет принимать участие в XXIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья», которая будет проходить в Москве. Специалисты готовят экспозиции традиционных бурятских костюмов и ювелирных украшений, изделий из конского волоса и овечьей шерсти, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

