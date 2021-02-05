Изделия мастеров покажут и на выставке в Москве
Крупные выставки бурятских народных промыслов запланированы в Забайкальском крае в текущем году. Об этом рассказали специалисты центра развития бурятской культуры во время секционного онлайн-совещания в рамках итогового отчёта администрации Агинского Бурятского округа.
По словам специалистов центра, в учреждении ведётся интенсивная работа по организации выставок изделий мастеров национальных народных промыслов в рамках празднования Белого месяца по лунному календарю в Забайкальском крае. Выставки, посвящённые Сагаалгану, будут проведены в посёлке Агинское, в Карымском, Ононском районах и в Чите.
- В марте состоятся отборочные мероприятия в районах в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана». Также учреждение ведёт организационную деятельность по участию мастеров декоративно-прикладного творчества в III межмуниципальном конкурсе–выставке «Национальный сувенир Аги», провести который планируется в феврале-марте текущего года, - доложила директор центра развития бурятской культуры Сэсэг Норполова.
Кроме того, центр развития бурятской культуры будет принимать участие в XXIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья», которая будет проходить в Москве. Специалисты готовят экспозиции традиционных бурятских костюмов и ювелирных украшений, изделий из конского волоса и овечьей шерсти, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье организуют масштабные выставки бурятских народных ремёсел
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