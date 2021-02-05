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В Улан-Удэ хозяевам отловленных собак выставят счёт

В Улан-Удэ хозяевам отловленных собак выставят счёт
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Владельцы пойманных на улицах домашних собак будут платить за содержание животных у ветеринаров и за самовыгул

Вчера в микрорайоне Забайкальский в Улан-Удэ были отловлены на улицах три домашние собаки. Их хозяева сразу же попросили вернуть домой, рассказали в администрации города.

В связи с этим всех владельцев домашних животных предупреждают, что в период действия режима повышенной готовности по бешенству все домашние собаки с ошейниками, бирками и т.д., отловленные на улицах, доставляются в обязательном порядке в ветеринарное учреждение для осмотра. Если собака была на улице, то, вполне возможно, она заразилась бешенством.

– Согласно ветеринарным правилам, отловленные собаки должны содержатся в пунктах временной передержки – на каратине в течение 10 дней. В течение этого времени проводится клинический осмотр. Если признаков бешенства нет, невакцинированных собак вакцинируют и передают хозяевам, – сообщил начальник Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных Руслан Шагдуров. – После проведённых платных услу, согласно постановлению правительства Бурятии, мы должны выставить счет за то, что собака у нас содержалась: за ежедневный осмотр – 65 рублей, за корм и содержание – 200 рублей.

Теплый пункт передержки находится на территории станции. Там десять клеток для содержания домашних животных.

Таким образом, хозяин собаки на самовыгуле будет обязан заплатить 265 рублей за один день содержания животного на ветстанции и административный штраф за самовыгул.

Штрафы за нарушение правил выгула домашних животных для граждан составляют от 500 до 1000 руб., за отсутствие регистрации от 500 до 1000 руб. За допущение нападения домашнего животного на человека – штраф от 2 до 5 тыс. рублей при предоставлении медицинской справки.

С 8 февраля вступят в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». В частности, за нарушение правил выгула животных будет наложен административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.


собаки
 
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