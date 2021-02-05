Мероприятие пройдёт в Иркутске в конце сентября
В Иркутской области начался приём заявок на 20-й международный кинофестиваль «Человек и Природа». Заявки принимаются с 5 февраля по 20 апреля. Объявление участников состоится в июне этого года. Сам фестиваль пройдёт в Иркутске с 23 по 27 сентября.
Оценивать конкурсные работы будет международное жюри, его состав сейчас формируется. Эксперты определят победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм» и «Лучший анимационный фильм». Также будет вручён специальный приз «Байкал», который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Финансовое вознаграждение обладателю гран-при фестиваля составит 300 тысяч рублей.
Кроме того, программой предусмотрено присуждение специальных призов: молодёжного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Начался приём заявок на Байкальский кинофестиваль
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