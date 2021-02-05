В Бурятии мусор меняют на подарки

В «Заповедном Подлеморье» стартовала экологическая акция
Сегодня, 5 февраля, «Заповедное Подлеморье» объявило о начале ежегодной акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Акция продлится до 16 апреля.
Для рыболовов в Чивыркуйском заливе традиционно отведены три участка для подлёдной любительской рыбалки: «Огород», «Центральный» и «Площадь».
По условиям акции, им необходимо весь мусор упаковать в мешок и сдать его на контрольно-пропускной пункт (КПП) государственному инспектору национального парка.
В зависимости от количества сданного мусора участники получают подарки – магниты, календари, наборы открыток и кружки. А за раздельный сбор мусора выдаётся специальный подарок – футболка с логотипом Забайкальского национального парка. Общий объём раздельно сданного мусора – не менее одного мешка.
- Для полноты освещения прохождения акции и её итогов просим участников делать фото рядом с рекламным щитом, расположенным на КПП и содержащим информацию об акции, и выкладывать его в социальные сети с хештегом #чистый_лед_байкала , - сообщают в «Заповедном Подлеморье»,
В 2019 году в Забайкальском национальном парке был запущен пилотный проект «Национальные парки без мусора», который нацелен на системное решение проблемы оставленных бытовых отходов и свалок на территории национальных парков вокруг Байкала. В основе проекта лежит принцип «Принёс – забери с собой, не оставляй след».
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Общество, Фото:
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