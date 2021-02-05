 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии мусор меняют на подарки

В Бурятии мусор меняют на подарки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В «Заповедном Подлеморье» стартовала экологическая акция

Сегодня, 5 февраля, «Заповедное Подлеморье» объявило о начале ежегодной акции «Чистый лёд Байкала. Мусор в обмен на подарок». Акция продлится до 16 апреля.

Для рыболовов в Чивыркуйском заливе традиционно отведены три участка для подлёдной любительской рыбалки: «Огород», «Центральный» и «Площадь».

По условиям акции, им необходимо весь мусор упаковать в мешок и сдать его на контрольно-пропускной пункт (КПП) государственному инспектору национального парка.

В зависимости от количества сданного мусора участники получают подарки – магниты, календари, наборы открыток и кружки. А за раздельный сбор мусора выдаётся специальный подарок – футболка с логотипом Забайкальского национального парка. Общий объём раздельно сданного мусора – не менее одного мешка.

- Для полноты освещения прохождения акции и её итогов просим участников делать фото рядом с рекламным щитом, расположенным на КПП и содержащим информацию об акции, и выкладывать его в социальные сети с хештегом #чистый_лед_байкала , - сообщают в «Заповедном Подлеморье»,

В 2019 году в Забайкальском национальном парке был запущен пилотный проект «Национальные парки без мусора», который нацелен на системное решение проблемы оставленных бытовых отходов и свалок на территории национальных парков вокруг Байкала. В основе проекта лежит принцип «Принёс – забери с собой, не оставляй след».


мусор Байкал экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мусор меняют на подарки
В Бурятии мусор меняют на подарки
Общество, 05.02.2021
В «Заповедном Подлеморье» стартовала экологическая акция  
На севере Бурятии возможен сход лавин
На севере Бурятии возможен сход лавин
Общество, 05.02.2021
Угроза существует в течение всего периода залегания снежного покрова
В Улан-Удэ показали моноспектакль на основе ненецкой сказки
В Улан-Удэ показали моноспектакль на основе ненецкой сказки
Общество, 05.02.2021
Театр кукол «Ульгэр» представил премьеру спектакля «Кукушка»
В Улан-Удэ 14 осуждённых покончили с наркотиками и алкоголем
В Улан-Удэ 14 осуждённых покончили с наркотиками и алкоголем
Общество, 05.02.2021
Осуждённые получили специальные сертификаты
В Улан-Удэ Русский драмтеатр представил премьеру-эксперимент
В Улан-Удэ Русский драмтеатр представил премьеру-эксперимент
Общество, 05.02.2021
Режиссёр Сергей Левицкий впервые в своей практике обратился к жанру «комедия положений»
В Улан-Удэ раскрыли итоги массовой проверки водителей
В Улан-Удэ раскрыли итоги массовой проверки водителей
Общество, 05.02.2021
Во время проверки поймали водителя без прав
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов
В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за снегопадов
Общество, 05.02.2021
Все коммунальные службы переведены на усиленный режим
В Улан-Удэ директору «Водоканала» не удалось выйти из СИЗО
В Улан-Удэ директору «Водоканала» не удалось выйти из СИЗО
Общество, 05.02.2021
Жаргал Цыбиков пытался обжаловать заключение под стражу
Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции
Здание Байкалбанка в Улан-Удэ «превратилось» в отдел полиции
Общество, 05.02.2021
Горожане гадали по поводу необычной вывеской
К спасению Адисы из Бурятии хотят подключить центральные каналы
К спасению Адисы из Бурятии хотят подключить центральные каналы
Общество, 05.02.2021
Сбор для маленькой Адисы, которой нужно самое дорогое в мире лекарство, надеются раскрутить на всю страну
В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
В Бурятии третий день менее 140 подхвативших коронавирус
Общество, 05.02.2021
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остаётся стабильной
В Иркутской области «чёрные» лесорубы получили сроки
В Иркутской области «чёрные» лесорубы получили сроки
Общество, 05.02.2021
Они вырубили деревьев на 800 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^