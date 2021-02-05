Угроза существует в течение всего периода залегания снежного покрова
По данным Бурятского гидрометцентра, 5-6 февраля по Северо-Байкальскому району республики лавиноопасно. Возможен сход снежных масс.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует воздержаться от выходов на горные маршруты.
Рельеф Бурятии способствует образованию и сходу снежных лавин. Лавинная опасность в горах сохраняется практически круглый год. Как говорят специалисты по метеорологии, угроза существует «в течение всего периода залегания снежного покрова», а это с октября по май.
Находясь в горах, нужно следить за изменением погоды, важно знать места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. Лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов; если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно уйти, необходимо быстро закрепиться на месте с помощью ледоруба, альпенштока, лыжной палки, воткнув их в снег. Расположить тело вдоль пути движения снега, пропуская его мимо себя.
Главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли, закрыть нос и рот ладонями, шарфом, шапочкой, рукавицами. Руки держать у лица. После остановки лавины следует сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Если это не удалось сделать, нужно расчистить пространство вокруг лица и грудной клетки для обеспечения и облегчения дыхания.
Если вы стали свидетелем схода лавины, под которую попали люди, свяжитесь со спасателями, сообщите о случившемся и месте схода лавины в пожарно-спасательную службу МЧС по телефону 101.
На севере Бурятии возможен сход лавин
Общество, Фото:
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