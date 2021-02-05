Подразделения совершают марш к месту учения комбинированным способом
В Бурятии зенитное ракетное соединение Восточного военного округа совершает марш комбинированным способом из пункта постоянной дислокации на полигон «Телемба» для проведения полевого выхода.
- Часть подразделений совершили марш в район погрузки на железнодорожный транспорт. Остальная техника совершает марш своим ходом. В ходе марша военнослужащие отработают противодействие ударам авиации условного противника, а также защиту от оружия массового поражения, - сообщает пресс-служба ВВО. - Перед убытием с военнослужащими были проведены занятия по соблюдению скоростного режима и вождению в составе автомобильной колонны, по порядку крепления техники на подвижной состав, а также соблюдению требований безопасности, ПДД на дороге и в ходе погрузки техники на платформы.
Полевой выход зенитного ракетного соединения продлится до конца марта текущего года. Всего в мероприятиях задействовано более 400 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой и специальной техники.
В Бурятии полевой выход зенитчиков продлится до конца марта
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