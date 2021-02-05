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В Улан-Удэ показали моноспектакль на основе ненецкой сказки

В Улан-Удэ показали моноспектакль на основе ненецкой сказки
Общество, 
Театр кукол «Ульгэр» представил премьеру спектакля «Кукушка»

3 февраля театр кукол «Ульгэр» представил премьеру моноспектакля «Кукушка» (6+). Показ спектакля должен был состояться весной, однако из-за эпидемической ситуации премьера была перенесена, и театр сыграл спектакль в онлайн-формате на YouTube-канале. h

«Кукушка» — это моноспектакль, в которой главную и единственную роль исполняет один актер. В основе спектакля — народная ненецкая сказка о матери, её детях, и о том, как заигравшись, дети не оказали ей помощь, когда мать заболела. Мать превратилась в Кукушку, покинула их навсегда.

В спектакле были задействованы два состава — это две актрисы: Оксана Лодоева и Энхбат Буд-Эрдэнэ.

Автором идеи является главный режиссер театра кукол имени Образцова Борис Константинов, а режиссером и художником спектакля выступили студенты Анна Роганова (режиссер) и Александра Громова (художник).
спектакль театр "Ульгэр"
 
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